Как платить меньше за коммуналку: рекомендации МЭКС по оформлению жилпомощи

Коллаж: архив Kazpravda.kz

В Казахстане началась масштабная модернизация ЖКХ. В течение ближайших четырех лет государство планирует обновить теплотрассы, водопроводы, электросети и запустить новые энергомощности. Общий объем инвестиций по Нацпроекту МЭКС превысит 13 триллионов тенге, сообщает Kazpravda.kz

Логично, что у многих возникает вопрос: «Не взлетят ли из-за этого тарифы?» В правительстве четко дали понять, что резких и необоснованных скачков не будет. Более того, для семей, у которых коммунальные расходы бьют по карману, предусмотрена реальная финансовая поддержка - жилищная помощь.

Когда назначается жилищное пособие?

Для снижения нагрузки на бюджет малообеспеченных граждан предусмотрена жилищная помощь.

Жилищная помощь - это временная выплата от акимата гражданам с небольшими доходами. На нее могут претендовать семьи и граждане с невысокими доходами, в том числе пенсионеры, многодетные семьи, безработные и другие категории населения, чьи расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают установленный в регионе порог.

Размер предельно-допустимых расходов на услуги ЖКХ устанавливаются маслихатами. В разных регионах величина порога варьируется в размере 5% - 10% от совокупного дохода семьи. Например, семья из четырех человек проживает в Астане, где действует предельно-допустимый порог 10%. Совокупный ежемесячный доход семьи составляет 320 000 тенге. При этом расходы на «коммуналку» и содержание жилья в отопительный сезон достигают 50 000 тенге в месяц.

10% от 320 000 тенге = 32 000 тенге

Фактически выходит, что коммунальный платеж на 18 000 тенге больше установленного лимита. Значит на эту сумму семья может претендовать на получение компенсации от государства.

50 000 - 32 000 = 18 000

Как оформить жилищную помощь?

Жилищная помощь назначается на основе уже оплаченных счетов, то есть подавать заявку нужно за предыдущий период. Есть два варианта подачи заявления – онлайн через портал eGov.kz и лично в Центре обслуживания населения (ЦОН).

К слову, с 12 июля оформить электронную заявку станет проще. Министерство промышленности и строительство РК выпустило приказ от 30 марта 2026 года, который вносит изменения в Правила предоставления жилищной помощи. Суть новшества сводится к тому, что теперь большая часть сведений при подаче заявления онлайн будет подгружаться автоматически из государственных информационных систем. А значит, получателю не придется собирать массу дополнительных документов и справок.

Для оформления понадобятся:

- удостоверение личности (только в ЦОН);

- документы о доходах за предыдущий квартал;

- квитанции за коммунальные услуги, содержание дома, связь и аренду жилья;

- номер банковского счета (IBAN).

При подаче заявления онлайн потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП).

Жилищное пособие назначается на 3 месяца. После этого необходимо повторно подать заявление и подтвердить доходы и расходы.

Важно учитывать, что жилпомощь предоставляется только на одно жилое помещение и не покрывает сверхнормативное потребление коммунальных услуг.

Что компенсируется:

- коммунальные услуги: вода, свет, газ, отопление

- содержание жилья и придомовой территории

- капитальный ремонт

- услуги связи

- арендная плата за жилье из государственного фонда.

В общем, если расходы на коммунальные услуги занимают существенную часть бюджета, стоит проверить право на получение жилищной помощи.