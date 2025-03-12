Как поддержать молодежь?

Самый густонаселенный город страны был и остается точкой притяжения для молодежи из всех регионов страны, ведь именно здесь немало возможностей для самореализации. Однако жилищный вопрос пока остается одним из самых сложных для большинства граждан этой категории.

Заместитель руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры акимата Алматы ­Галымжан Абдишукирулы сообщил, что в 2017 году впервые в стране ­акимат города совместно с Отбасы банком запустили льготную программу для граждан до 35 лет «Алматы жастары». А позже, в 2019 году, в рамках Года молодежи по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева была запущена программа предоставления арендного жилья для работающей молодежи без права выкупа, сроком на 5 лет. Основная ее цель заключалась в поддержке молодежи и предоставлении возможности накопления первоначального капитала для приобретения собственного жилья на рынке. Таким образом, с момента ее реализации в Алматы этой программой воспользовались 4 581 гражданин до 35 лет. По условиям программы арендаторы первых 1 050 квартир должны освободить арендное жилье в текущем году.

– В 2024 году акимат Алматы с целью поддержки этих граждан предоставил им возможность участия в городской программе льготного кредитования «Алматы жастары». В результате 25 человек получили жилищные займы на сумму до 18 миллионов тенге и приобрели собственное жилье на рынке, 3 человека еще в поиске подходящего жилья, – отметил он.

По словам Галымжана Абдишукир­улы, между акиматом города и АО «Отбасы банк» подписано соглашение о сотрудничестве в рамках программы «Алматы жастары». Для участников программы, а это работающая молодежь, предусмотрена квота в количест­ве 1 050 займов. Прием заявлений и документов планируется начать до конца марта текущего года.

Гульжан Суртаева – одна из тех, кто воспользовался этой программой.

– В 2020 году мы получили жилье от государства в аренду без права выкупа сроком на 5 лет. На тот момент арендная плата за двухкомнатную квартиру составила 12 тысяч тенге. Учитывая, что до этого мы арендовали жилье за 100 тысяч, для молодой семьи с ребенком это была отличная возможность, чтобы копить параллельно на собственное жилье. Таких цен за аренду на тот момент нигде не было, государство оказало реальную поддержку работающей молодежи, за что мы очень благодарны. За эти 5 лет нам удалось накопить на первоначальный взнос на свою собственную квартиру, которую мы приобрели по льготной программе «7–20–25». Нам еще и на ремонт хватило, – рассказывает Гульжан.

К слову, с 5 марта текущего года начался также прием заявок на государственную ипотечную программу «Наурыз». Основные требования – отсутствие собственного жилья и подтверждение платежеспособности. О том, как будут работать ипотечные программы «Алматы жастары» и «Наурыз», в которых могут принять участие и представители категории «работающая молодежь», подробнее рассказала директор филиала АО «Отбасы банк» в Алматы ­Данагул ­Тусупова. Она напомнила, что с 2019 года по поручению Президента в целях улучшения социального положения работающей молодежи была внедрена программа арендного жилья в Астане, Алматы, Шымкенте.

В программе «Алматы жастары» можно приобретать как первичное, так и вторичное жилье, а также строя­щееся с гарантией «Казахстанской жилищной компании». Главные критерии программы – наличие первоначального взноса в размере 10% и предоставление суммы максимального займа до 20 млн тенге.

В этом году прием заявок будет проходить с 14 до 20 марта. Свои до­кументы могут подать также участники программы «Арендное жилье». Программа охватит не менее 2 550 человек, включая 1 050 арендаторов проекта «Работающая молодежь». Кандидатам необходимо соответствовать нескольким условиям, среди которых прописка в Алматы, отсутствие жилья в собственности, трудовой стаж в городе не менее шести месяцев в определенных сферах.

– Можно сказать, что государство предоставляет вторую возможность для покупки собственного жилья по программе льготного кредитования. Теперь все желающие должны предос­тавить пакет документов в Отбасы банк. Мы советуем молодым людям воспользоваться условиями этой программы, подать заявки и документы, собрать на своем депозите сумму первоначального взноса. Если же средств не хватает, то нужно искать созаемщика или устроиться на дополнительную работу, чтобы платить ежемесячный взнос, – подчеркнула Данагул Тусупова.

Что касается программы «Наурыз», то, как отметила собеседница, главные ее требования – это отсутствие собственного жилья и подтверждение платежеспособности. Программа позволяет купить жилье в любом регионе Казахстана. Она дает возможность получить средства до 36 млн тенге и подходит для более широкой категории граждан. Выбор зависит от возраста, места проживания и профессиональной сферы.

Таким образом, государство предлагает различные инструменты для нашей молодежи, чтобы приобрести собственное жилье по приемлемым условиям. Это повысит их социальное самочувствие и уверенность в завтрашнем дне.