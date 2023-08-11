Как попасть в президентский кадровый резерв

Под председательством руководителя Администрации президента О. Бектенова состоялось заседание Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву при президенте Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.
Президентский молодежный кадровый резерв одна из первых публичных инициатив плавы государства, которая является действенным социальным лифтом для талантливой молодежи.
По поручению президента отбор в резерв проводится раз в два года. Ранее соответствующий резерв был сформирован в 2019 и 2021 годах. Из их числа 264 резервиста трудоустроены на различные позиции в государственных органах и квазигосударственном секторе. 31 резервист занимает политические должности, 6 – административные должности корпуса «А».
На заседании Национальной комиссии обсуждены вопросы организации нового отбора в президентский молодежный кадровый резерв, который начнется с 1-го сентября и продлится до конца текущего года.
"В рамках отбора кандидаты пройдут оценку способностей работать с текстовой и числовой информацией, а также решать ситуационные задачи, оценку компетенций и ряд собеседований.
Успешно прошедшие отбор лица будут зачислены в резерв сроком на три года с правом внеконкурсного назначения на ответственные должности государственной службы и квазигосударственного сектора", – говорится в сообщении.
В ходе мероприятия председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев доложил о готовности к проведению предстоящего отбора.
Подробная информация о порядке и сроках проведения отбора будет опубликована на сайте Агентства по делам государственной службы.
По итогам заседания даны поручения в части качественной реализации данного мероприятия и широкого привлечения молодежи к участию в отборе.