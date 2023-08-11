Как попасть в президентский кадровый резерв

Президентский молодежный кадровый резерв одна из первых публичных инициатив плавы государства, которая является действенным социальным лифтом для талантливой молодежи.

По поручению президента отбор в резерв проводится раз в два года. Ранее соответствующий резерв был сформирован в 2019 и 2021 годах. Из их числа 264 резервиста трудоустроены на различные позиции в государственных органах и квазигосударственном секторе. 31 резервист занимает политические должности, 6 – административные должности корпуса «А».

На заседании Национальной комиссии обсуждены вопросы организации нового отбора в президентский молодежный кадровый резерв, который начнется с 1-го сентября и продлится до конца текущего года.

"В рамках отбора кандидаты пройдут оценку способностей работать с текстовой и числовой информацией, а также решать ситуационные задачи, оценку компетенций и ряд собеседований.

Успешно прошедшие отбор лица будут зачислены в резерв сроком на три года с правом внеконкурсного назначения на ответственные должности государственной службы и квазигосударственного сектора", – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев доложил о готовности к проведению предстоящего отбора.

Подробная информация о порядке и сроках проведения отбора будет опубликована на сайте Агентства по делам государственной службы.

По итогам заседания даны поручения в части качественной реализации данного мероприятия и широкого привлечения молодежи к участию в отборе.