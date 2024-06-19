Как популяризировать образ человека труда

Этот постулат прозвучал на Национальном курултае в Атырау. Выступая на нем, Президент Касым–Жомарт Токаев уделил большое внимание воспитанию у подрастающего поколения таких нравственных качеств, как честность, порядочность и трудолюбие, через лучшие образцы художественной литературы и искусства. Участники «круглого» стола» – известные литературоведы и искусствоведы – размышляли о том, как претворить в жизнь поставленную государством задачу.

Так, кандидат искусствоведения Диляра Шарипова рассказала о том, как в советском Казахстане через изобразительное искусство формировался образ человека, на которого переносились черты батыров из народных эпосов. Одним из самых распространенных в казахской живописи, по ее словам, стал образ чабана. Начало этому положил первый народный художник Казахстана Абылхан Кастеев. Выходец из бедной семьи, в юные годы он работал чабаном у богатого соседа. Это наложило огромный отпечаток на все его творчество. Кстати, на первом из своих автопортретов он предстал в образе чабана.

Развитие этого образа мы видим в работах Абрама Черкасского. В своих портретах он стремился показать не просто рабочий класс, но и его характер – через яркий взгляд и руки, загоревшие, грубые, но при этом очень тонкой, арис­тократической формы.

В 50-х годах советские художники отправляются на далекие пастбища, чтобы создать портретную серию чабанов. Молдахмет Кенбаев, продолжая линию, начатую Кастеевым, объединил образ чабана, сильного и мужественного труженика, с концептом бескрайней степи. В его картинах – безмятежная радость человеческого бытия от широты и раз­долья. И именно в этих работах продолжаются присущие казахскому фольк­лору гиперболизация и идеализация образов. Окружающая природа является не только олицетворением души героя, но воспринимается стихией, в которой человек вырастает в батыра.

– Образ чабана и картины на эту тему сыграли важную роль в пропаганде и распространении различных национальных смыслов, – считает Диляра Шарипова.

По мнению кандидата филологических наук Светланы Ананьевой, в казахской литературе и искусстве концепт труда выступает как микромодель мира и сгус­ток национальной культуры.

– Самое главное – передавать из поколения в поколение культурные, нравственные и моральные ценности, – подчеркнула она. – Глава государства и на втором, и на третьем курултае говорил, что подрастающее поколение необходимо воспитывать на лучших образцах отечественной литературы.

Говоря об аксиологической концепто­сфере, которая, по ее мнению, помогает понять восприятие художественных произведений, Светлана Ананьева остановилась на творчестве выдающегося культуролога и публициста Мурата Ауэзова.

– Герои его очерков – это люди, несущие свет и знания, – отмечает она. – Это аль-Фараби, Юсуф Баласагуни и Алишер Навои... Национальную модель мира он раскрывал через образы Абая, Мухтара Ауэзова, Ади Шарипова, Чингиза Айтматова, Юрия Рыдхэу, Владимира Санги, Мориса Симашко, Ануара Алимжанова, Сатимжана Санбаева, Олжаса Сулейменова. Переосмысливая историю степных цивилизаций, он выявлял тенденции, которые позволят казахскому народу прийти к духовной сувереннос­ти. Именно эту линию Мурат Ауэзов считал ведущей в казахской литературе. Идти вперед может только память, считал он, а нести свет знаний будут герои его публицистических произведений и, безусловно, он сам.

Примечательно, что «круглый стол» проходил в Доме-музее Мухтара Ауэзова, и Светлана Ананьева напомнила, что последнее эссе Мурата Ауэзова было посвящено друзьям. Зная, что и сам уходит к ним, он вспоминает о таких же, как и сам, романтиках с юношескими сердцами – Гадильбеке Шалахметове, Сатимжане Санбаеве, Тимуре Сулейменове…

– Нам всем еще предстоит осознать их значимость в жизни каждого из нас, учитывая их вклад в духовную культуру страны и народа, – заключила Светлана Ананьева.