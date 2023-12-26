Как правильно выбрать сладкие новогодние подарки, подсказали санврачи

Санэпидемиологи советуют покупать новогодние подарки и другие кондитерские изделия в торговых центрах и магазинах, где есть условия для приема, хранения и реализации пищевых продуктов, соблюдения правил личной гигиены продавцов.

«Упаковка новогоднего подарка должна быть герметичной, чистой. Маркировка (этикетка) новогоднего подарка – понятной, легко читаемой, достоверной, способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности.

Кроме того, маркировка новогоднего подарка обязательно должна содержать название подарка, наименование кондитерских изделий, входящих в его состав, дату упаковывания, срок годности и условия хранения по всей упаковке в целом, адрес (место нахождения), фирменное наименование изготовителя, знак ЕАС.

Необходимо выбирать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки, тогда конфеты, вафли и печенье будут свежими.

В составе набора не должно быть усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетических красителей, гидрогенезированных масел и жиров, натурального кофе», – подсказали санврачи.