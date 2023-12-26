Как правильно выбрать сладкие новогодние подарки, подсказали санврачи

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В канун Нового года комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК рассказал, как выбрать детские новогодние кондитерские подарки, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Санэпидемиологи советуют покупать новогодние подарки и другие кондитерские изделия в торговых центрах и магазинах, где есть условия для приема, хранения и реализации пищевых продуктов, соблюдения правил личной гигиены продавцов.

«Упаковка новогоднего подарка должна быть герметичной, чистой. Маркировка (этикетка) новогоднего подарка – понятной, легко читаемой, достоверной, способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности.

Кроме того, маркировка новогоднего подарка обязательно должна содержать название подарка, наименование кондитерских изделий, входящих в его состав, дату упаковывания, срок годности и условия хранения по всей упаковке в целом, адрес (место нахождения), фирменное наименование изготовителя, знак ЕАС.

Необходимо выбирать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки, тогда конфеты, вафли и печенье будут свежими.

В составе набора не должно быть усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетических красителей, гидрогенезированных масел и жиров, натурального кофе», – подсказали санврачи.

Нужно избегать подарков с ядрами абрикосовой косточки, арахисом, так как их использование в питании детей не рекомендуется. Также не стоит покупать наборы с карамелью, леденцами и конфетами, содержащими алкоголь (более 0,5% этанола).

Игрушка внутри подарка должна быть в отдельной упаковке.

Потребитель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность новогоднего подарка.

Комитетом санэпидконтроля консультирует потребителей по вопросам безопасности продуктов питания по телефонам: 8 (7172) 74-21-77, 74-17-11.

 

#безопасность #Минздрав #продукты питания #подарок #Комитет санэпидконтроля #Новый год

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