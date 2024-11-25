Как продвигается строительство LRT в Астане

Как сообщили в CTS , строительство основных железобетонных конструкций станций линии LRT завершено на 100%, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выполнено возведение монолитного каркаса с несущими балками, железобетонных конструкций платформ, ригелей и других элементов. Для этого использовано 79 971 куб.м бетона марки В45 и 9,59 тыс. тонн арматуры.

Линия LRT включает 18 станций с многоуровневыми залами и платформами, которые делятся на два типа: наземные (11 станций) и надземные (7 станций).

Особенности надземных станций:

Станции, расположенные на улицах Сыганак (2 станции), Ш. Калдаякова (4 станции) и в районе железнодорожного вокзала «Нұрлы жол» (1 станция), выделяются своим центральным расположением относительно дороги. Для безопасного доступа к станциям предусмотрены надземные переходы — по два перехода на каждую из семи станций, всего 14 переходов.

В текущем году завершены фасадные работы на станции № 101 (100% готовность), включающие монтаж металлических конструкций (497,51 тонны) и облицовку наружными панелями и витражами (4 765 м²). На станциях № 109 и № 112 выполнен монтаж металлических конструкций в объеме 1 210,22 тонны.

В 2025 году планируется полностью завершить строительство всех станций, включая:

- монтаж фасадов,

- строительство надземных переходов,

- внутреннюю отделку,

- благоустройство прилегающих территорий.

Ранее сообщалось, что в Астане объявили набор по обучению операторов поездов LRT. В сентябре в столице завершили возведение опор LRT.