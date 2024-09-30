Как прожить до ста лет и больше?

Фото: Полина Шиманская

Хрупкая, шустрая, в платье-сафари, с уложенными волосами фиолетового оттенка и таким же маникюром, на ногах гдровские тапочки. За свою жизнь она прошла войну медсестрой в Московском госпитале, ранения, работала преподавателем филологии, объездила гарнизоны с мужем-генералом армии. До сих пор трудится в попечительском совете ветеранов Алматы, ходит сама в поликлинику и на рынок, ежедневно делает сорокаминутную зарядку. В ее квартире не утихает телефон, всех надо подбодрить, поддержать.

- Сколько суждено, столько проживу, вы когда встаете разве думаете, сколько вам лет? Вот и я не думаю, встаю и живу. Для себя только уяснила, что все плохое надо забывать, а помнить только хорошее, так спокойнее жить и спать.

Тамара Максимова гордость Национального госпиталя. Тем, кому за сто, тут четверо. Больница считается флагманом геронтологии, долгожителей на учете, это кому старше 90 лет, сейчас 184 человека. Все эти показатели прежде всего результат здоровья пациентов и работы медиков. Еще в 2017 году больница была удостоена государственной премии имени аль-Фараби за вклад в развитие геронтологической науки. Логично, что именно в Национальном госпитале управления делами президента открыли Центр геронтологии.

Его главные принципы работы:

Комплексный профилактический медицинский осмотр;

Функционирование «Школы активного долголетия» для информирования лиц старшей возрастной группы по вопросам здорового образа жизни;

Проведение геронтологических исследований, изучение многолетнего опыта ведения пациентов преклонного возраста.

- Геронтология – это не медицина, а биология. На самом деле эта наука не призвана изобретать эликсир молодости и чудо-таблетку, а поддержание возможностей человеческого организма, чтобы он прожил свой век с пользой для общества, - отметил глава совета ветеранов больницы, доктор медицинских наук, экс-глава БМЦ Валерий Бенберин. - По сути, предмет геронтологии — это не выработавшие свой ресурс люди, а весь процесс от начала жизни, детства, юности, где закладывается здоровье, средний возраст, когда его надо поддерживать и старость. У нас только 14 процентов людей проживают свою жизнь до конца, 86 % умирают раньше положенного им срока, они болеют приобретенными болезнями, отвлекая при этом ресурсы государства и повергая своих близких на мучения, переживания и траты. Если направлять усилия медицины на укрепление здоровья, тогда мы будем получать более эффективные результаты в будущем. А Нацгоспиталь имеет большие традиции в этом направлении, и местные специалисты готовы делиться своими знаниями.

В канун дня пожилого человека здесь прошла специальная конференция на тему, как прожить долго, в ней приняли участие геронтологи со всей страны. Выезжают с мастер-классами по ведению Школы долголетия специалисты в регионы.

- Проблема старения населения постепенно приходит и в Казахстан, сегодня людей свыше 60 лет у нас уже 11%, не как в Японии 29, конечно, но медицине нужно быть готовым к росту, - отметила врач-геронтолог Асемгуль Байкенова. - Секрет долголетия наших пациентов-долгожителей – совместной их и нашей работы на дому, санаторно-курортному лечению, грамотно выписанным медикаментам, оптимистичному настрою. В нашей школе долголетия мы обучаем пожилых следить за симптомами болезней, проводим профилактику падений, учим дыхательным практикам, специальным упражнениям. Люди с годам будут жить дольше, к этому идет антиэйджмедицина, поэтому всем надо перестраиваться и встречать старость не как наказание, а как к возможность жить в осознанном возрасте здорово.