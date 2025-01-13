Как работают Дома малой вместимости для детей с инвалидностью в Казахстане

В 2023 году в регионах Казахстана стартовал пилотный проект по созданию домов малой вместимости для оказания специальных социальных услуг детям с инвалидностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда и соцзащиты РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Создание таких домов предусмотрено в рамках трансформации системы социального обслуживания, заложенной в Социальном кодексе РК.

Директор департамента социальных услуг Минтруда Сырым Наси рассказал, что на сегодня Дома малой вместимости есть в Акмолинской, ЗКО, Карагандинской, Туркестанской областях, а также в городах Астана и Шымкент.

«В общем центры рассчитаны на 130 коек и расположены в непосредственной близости от мест проживания услугополучателей и оказывают 8 видов специальных социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-культурные, социально-правовые, социально-экономические», - отметил он.

Первый дом малой вместимости для детей с инвалидностью открылся 4 июля 2023 года в Караганде. 29 августа 2023 года подобные центры открылись в Кокшетау и Шымкенте, а 1 сентября 2024 года – в Астане. В дальнейшем Дома малой вместимости планируется открыть во всех регионах Казахстана.