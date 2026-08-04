НПК: профсоюзы должны защищать работников, а не раскалывать общество

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

Не прошло и суток после того, как лидер ОСДП Асхат Рахимжанов на встрече с профсоюзниками в Усть-Каменогорске, заявил, что Народная партия Казахстана якобы «не знает, как защищать человека труда» и что в ее предвыборной программе «нет ни слова» о защите прав работников. НПК дала незамедлительный ответ, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Сегодня на встрече с профсоюзниками Павлодарской области кандидаты в депутаты Курултая от Народной партии Казахстана заявили, что подобные заявления не соответствуют действительности.

Более того, в отличие от ОСДП, вопросам достойной оплаты труда и защиты человека труда в программе НПК посвящены два самостоятельных раздела. Они содержат целый комплекс конкретных инициатив.

Открывая встречу, кандидат в депутаты Курултая Евгений Миронов отметил, что ОСДП не понимает сути профсоюзов и видят их роль только в радикальной активности.

«Когда ОСДП обвиняют нас в том, что мы не знаем, как защищать человека труда, сразу понятно, что они даже не открывали предвыборную программу НПК. Мы не ограничиваемся красивыми лозунгами. Мы предлагаем привязать минимальную заработную плату к реальному прожиточному минимуму, усилить контроль за оплатой сверхурочной работы, защитить работников при приватизации предприятий, расширить полномочия трудовых инспекций, поддерживать независимые профсоюзы и коллективные договоры», – подчеркнул он.

По словам кандидата, принципиальные разногласия между НПК и ОСДП касаются самого понимания роли профсоюзов. Миронов раскритиковал позицию ОСДП по использованию так называемого «коллективного давления».

«В программе ОСДП написано: «Профсоюзы должны стать сильным и независимым институтом защиты труда, с реальным влиянием на условия работы и механизмами коллективного давления в рамках закона». Вдумайтесь в это слово – давления. На кого давить? Работодатель и работник – не враги. Мы давно не живем в эпоху феодалов и крепостных. Экономика развивается тогда, когда государство, бизнес и профсоюзы становятся партнерами. ОСДП просто погубит профсоюзное движение», –сказал он.

Евгений Миронов добавил, что ОСДП хотят вернуть профсоюзы в феодальную эпоху и привел исторический пример.

«В Великобритании в 70-е годы масштабные стачки парализовали целые отрасли экономики. Но страдали не капиталисты – страдали рядовые работяги. Они не могли никуда доехать, получить необходимые товары и услуги, в их домах постоянно отключалось электричество и так далее. Поэтому Народная партия Казахстана выступает против забастовок ради забастовок. Мы – за жесткую защиту прав работников, но исключительно законными средствами», – сказал Евгений Миронов.

Продолжая тему, кандидат Дамир Каюмов подчеркнул, что главным богатством страны являются не природные ресурсы, а люди, которые ежедневно своим трудом вносят вклад в развитие национальной экономики.

«Сегодня много говорят об искусственном интеллекте, цифровизации и технологиях будущего. Но никакие технологии не заменят человека, который строит электростанции, добывает уголь, выплавляет металл, ремонтирует оборудование, лечит людей и учит детей. Настоящее богатство Казахстана – это человек труда, который каждый вечер возвращается домой после рабочей смены. Именно поэтому экономический рост имеет смысл только тогда, когда его чувствует человек труда – через достойную зарплату, безопасные условия работы, стабильность и уверенность в завтрашнем дне», – отметил Дамир Каюмов.

В ходе беседы участники встречи обсудили вопросы повышения безопасности труда, совершенствования трудового законодательства, развития социального партнерства и усиления роли профсоюзов в защите законных интересов работников.

В Народной партии Казахстана подчеркнули, что профсоюзы должны оставаться сильным и независимым институтом защиты трудящихся. Однако их главная задача – добиваться справедливости через закон, переговоры и социальное партнерство. Именно такой подход, считают в НПК, позволяет одновременно защищать права работников, обеспечивать устойчивое развитие предприятий и укреплять экономику страны в интересах каждого человека труда.

#Казахстан #ОСДП #курултай

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