Как решается проблема нехватки врачей в Астане

По словам руководителя Управздрава Алии Рустемовой, сейчас в подведомственных медицинских организациях работают порядка 12 тысяч медицинских работников, из них 3,5 тысяч врачей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны
Глава ведомства утверждает, что ситуация не такая критичная, как была раньше.
«На сегодня дефицит врачебных кадров составляет 83 специалиста, и в основном, это участковые врачи. Текучка кадров происходит по различным причинам - очевидным и вероятным. К примеру, наши молодые специалисты-женщины создают семьи и уходят в декретный отпуск, кто-то меняет нишу, переквалифицируясь на другие специальности, некоторые врачи переезжают в другие города, страны по разным обстоятельствам, тем самым образуется вакуум врачебных кадров. Ну, и естественно, одна из главных причин – высокая нагрузка, как физическая, так и психоэмоциональная», — заявила спикер.
Рустемова признает, что работникам медицины стало сложнее работать с населением.
«Частое агрессивное поведение некоторых граждан, угрозы и оскорбления в адрес медицинских работников вынуждают наших специалистов менять место работы. Оно и понятно - кому хочется работать там, где к тебе нет элементарного уважения. Мы всячески поддерживаем наших работников, стараемся и создаем им все условия для работы, благодаря государству пересматривается и повышается заработная плата медработников. В прошлом году заработная плата врачей повысилась на 30%, средних медицинских работников – на 20%. Однако этой мотивации недостаточно. Нужно, чтобы и население поддерживало тех, кто заботится о сохранности их здоровья. Здесь должна быть солидарная ответственность», — сказала Алия Рустемова.
Как отметила спикер, Упрздрав ежегодно проводит обучение специалистов в ведущих клиниках ближнего и дальнего зарубежья. На это из местного бюджета ежегодно выделяется порядка 200 млн тенге.
«Для обеспечения потребности врачей, в том числе по остродефицитным специальностям, в 2023 году за счет местного бюджета выделен 131 грант на резидентуру. Кроме того, в прошлые годы завершили резидентуру и трудоустроены в подведомственные организации 246 резидентов. Все это позволило практически закрыть имеющийся дефицит по врачебным кадрам в столичных медорганизациях», — рассказала Алия Рустемова.