Как решается проблема нехватки врачей в Астане

Здравоохранение
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Дана Аменова
Корреспондент

По словам руководителя Управздрава Алии Рустемовой, сейчас в подведомственных медицинских организациях работают порядка 12 тысяч медицинских работников, из них 3,5 тысяч врачей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Глава ведомства утверждает, что ситуация не такая критичная, как была раньше.

«На сегодня дефицит врачебных кадров составляет 83 специалиста, и в основном, это участковые врачи. Текучка кадров происходит по различным причинам - очевидным и вероятным. К примеру, наши молодые специалисты-женщины создают семьи и уходят в декретный отпуск, кто-то меняет нишу, переквалифицируясь на другие специальности, некоторые врачи переезжают в другие города, страны по разным обстоятельствам, тем самым образуется вакуум врачебных кадров. Ну, и естественно, одна из главных причин – высокая нагрузка, как физическая, так и психоэмоциональная»,  заявила спикер.

Рустемова признает, что работникам медицины стало сложнее работать с населением.

«Частое агрессивное поведение некоторых граждан, угрозы и оскорбления в адрес медицинских работников вынуждают наших специалистов менять место работы. Оно и понятно - кому хочется работать там, где к тебе нет элементарного уважения. Мы всячески поддерживаем наших работников, стараемся и создаем им все условия для работы, благодаря государству пересматривается и повышается заработная плата медработников. В прошлом году заработная плата врачей повысилась на 30%, средних медицинских работников – на 20%. Однако этой мотивации недостаточно. Нужно, чтобы и население поддерживало тех, кто заботится о сохранности их здоровья. Здесь должна быть солидарная ответственность»,  сказала Алия Рустемова.

Как отметила спикер, Упрздрав ежегодно проводит обучение специалистов в ведущих клиниках ближнего и дальнего зарубежья. На это из местного бюджета ежегодно выделяется порядка 200 млн тенге.

«Для обеспечения потребности врачей, в том числе по остродефицитным специальностям, в 2023 году за счет местного бюджета выделен 131 грант на резидентуру. Кроме того, в прошлые годы завершили резидентуру и трудоустроены в подведомственные организации 246 резидентов. Все это позволило практически закрыть имеющийся дефицит по врачебным кадрам в столичных медорганизациях»,  рассказала Алия Рустемова.

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