В Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК сделали обзор за май 2025 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По официальным данным Бюро национальной статистики за май 2025 года, годовая инфляция демонстрирует рост из-за сезонного повышения цен на продовольственные товары и платные услуги. Эти колебания носят временный характер, и в ближайшие месяцы ожидается снижение цен, сообщает Kazpravda.kz

Рост цен на платные услуги обусловлен, в том числе, корректировкой тарифов на коммунальные услуги в рамках новой тарифной политики. Это вызвано необходимостью увеличения инвестиций в модернизацию инженерной инфраструктуры, ростом цен на стратегические ресурсы, такие как электроэнергия, уголь и топливо, а также повышением заработной платы работников предприятий естественных монополий.

Совокупный вклад регулируемых тарифов в инфляцию с начала года составил 0,4 п.п. Для минимизации влияния на потребителей планируется пересмотр динамики повышения тарифов, чтобы их итоговый вклад в инфляцию не превысил 0,89 п.п. к концу 2025 года.

Ожидается, что реализованные меры обеспечат сбалансированное изменение тарифов в ближайшие месяцы.