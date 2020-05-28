Как в Нур-Султане трудоустроиться онлайн

В столице по 117 инфраструктурным проектам программы "Дорожная карта занятости" за несколько недель трудоустроились 2 370 человек у 78 работодателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
"Просмотреть перечень проектов и подобрать ту вакансию, которая подходит именно вам, вы можете на портале cz.astana.kz, в разделе "ДКЗ 2020". Кроме того, услугу можно получить и оффлайн. Для этого вам необходимо через мобильное приложение Smart Astana забронировать онлайн-очередь на посещение Центра занятости", - сообщила заместитель акима Нур-Султана Малика Бектурова.
Далее, по ее словам, специалист предложит список востребованных вакансий, зарегистрирует в качестве лица ищущего работу и выдаст направление на собеседование.
Более подробную информацию, можно также узнать в мобильных центрах занятости НПП "Атамекен", расположенных по адресам: пр. Богенбай батыра, 6/5, ш. Алаш 31/1, ул. Гете, 1, пр.Н.Тлендиева, 24, пр. Абылайхана, 31, ул. Ш. Уалиханова, 24, Кабанбай батыра,21, ул.Шалкоде,1.