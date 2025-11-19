В рамках Программы совместных действий Правительства, Национального Банка и Агентства будут реализованы масштабные меры по стимулированию кредитования бизнеса и снижению закредитованности населения. Об этом на заседании Правительства сообщила председатель АРРФР Мадина Абылкасымова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, с апреля 2026 года вводится требование по формированию дополнительного капитала для розничных займов. Финансовые институты обяжут резервировать до 2% по таким кредитам, что сделает наращивание потребительского портфеля для банков экономически невыгодным. В то же время, в целях стимулирования кредитования бизнеса Агентство продлит действие пониженных коэффициентов ликвидности на уровне 0,9. Данная мера позволит высвободить для экономики Казахстана порядка 3 трлн тенге, которые банки смогут перенаправить на финансирование предпринимателей.

Изменения коснутся и механизма формирования процентных ставок. Ипотека, например, станет дешевле для тех, кто вносит большой первоначальный взнос, а процент по потребительским кредитам перестанет быть фиксированным.

«Агентство совместно с Национальным Банком разработает новую методику определения ставок по ипотеке в зависимости от отношения суммы займа к стоимости жилья. Это позволит увязать ставку с реальным уровнем риска и сохранить доступность кредитов. В отношении беззалоговых потребительских кредитов будет пересмотрена методика расчета предельной ГЭСВ на основе рыночных данных», — отметила Мадина Абылкасымова.

Для снижения закредитованности населения с 2026 года ужесточат контроль за долговой нагрузкой граждан, введя норматив отношения долга к годовому доходу. Также до 1 мая 2027 года продлевается запрет на продажу кредитов коллекторам, что уже позволило сократить число проблемных заемщиков вдвое. Кроме того, процедуру банкротства упростят: банки начнут сами выявлять подходящих кандидатов и оповещать их о возможности списания долгов через SMS.