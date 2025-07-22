По данным МСХ, до конца 2027 года будет заложено 110 га садов
По поручению министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова проведен мониторинг реализации Дорожной карты «Возрождение сорта яблони «Апорт» на 2025–2028 годы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Системная работа в данном направлении начата в 2024 году в соответствии с поручением Главы государства и направлена на восстановление уникального культурного наследия и символа - сорта яблок «Апорт».
При активной поддержке Государственного фонда «Астана 20» Управления делами Президента РК проводится работа по выращиванию качественного посадочного материала, который станет основой для закладки будущих садов с сортом «Апорт».
В ведомстве отметили, что в 2024 году собраны семена дикой яблони Сиверса в горных районах Жунгарского Алатау, проведен посев семян и создан питомник сеянцев, в феврале 2025 года проведена зимняя окулировка на площади 10 га для подготовки качественных саженцев.
Там же добавили, что до конца 2027 года будет заложено 110 га садов.