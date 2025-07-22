По данным МСХ, до конца 2027 года будет заложено 110 га садов

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова проведен мониторинг реализации Дорожной карты «Возрождение сорта яблони «Апорт» на 2025–2028 годы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Системная работа в данном направлении начата в 2024 году в соответствии с поручением Главы государства и направлена на восстановление уникального культурного наследия и символа - сорта яблок «Апорт».

При активной поддержке Государственного фонда «Астана 20» Управления делами Президента РК проводится работа по выращиванию качественного посадочного материала, который станет основой для закладки будущих садов с сортом «Апорт».

В ведомстве отметили, что в 2024 году собраны семена дикой яблони Сиверса в горных районах Жунгарского Алатау, проведен посев семян и создан питомник сеянцев, в феврале 2025 года проведена зимняя окулировка на площади 10 га для подготовки качественных саженцев.

Там же добавили, что до конца 2027 года будет заложено 110 га садов.