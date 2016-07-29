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​Как все устроено в отеле Hilton Garden Inn Astana

Для начала немного информации.

Открытие: 16 мая 2014 года.

Номерной фонд: 248.

Генеральный менеджер: Синан Удил (Sinan Udil).

Hilton Garden Inn Astana – первый отель компании Hilton Worldwide, распахнувший свои двери на территории Казахстана и всей Центральной Азии. Компания Hilton Worldwide представлена по всему миру следующими брендами: Hilton HotelsResorts, Waldorf Astoria, Conrad Hotels Resorts, Canopy by Hilton, Curio, Tru by Hilton, Double Tree by Hilton, Embassy Suites, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Homewood Suites, Home 2 и Hilton Grand Vacation.

В отеле имеется несколько категорий номеров: стандарт, полулюкс и люкс. Стандартные номера подразделяются еще на три вида: King, Queen и Twin. В номерах категорий Queen есть раскладной диван, который может быть использован как дополнительная полноценная кровать. Номера категории полулюкс отличаются от номеров категории стандарт лишь большей площадью комнаты.

Люкс – это номера с двумя комнатами и двумя санузлами. Площадь комнат составляет около 26 кв. м: это подходящая площадь для номеров бизнес-люкса. В отеле нет президентского номера или комнат с роскошными излишествами, поскольку такие номера не вписываются в концепцию делового отеля. Отели бренда Hilton Garden Inn строго стандартизированы. Например, номер отеля в Нью-Йорке ничем не отличается от номера отеля в Астане. Мебель специально разработана для бренда Hilton Garden Inn эксклюзивным американским дизайнером.

Персонал, за исключением генерального менеджера, местный. Всем работникам Hilton Garden Inn важно знать политику бренда, поэтому менеджеры всех отделов были набраны за 8 месяцев до открытия отеля. За это время они прошли серию тренингов, где они изучили основы политики и стандартов бренда. В компании Hilton Worldwide есть онлайн-университет тренингов, доступ к которому имеется абсолютно у каждого: от менеджеров до официантов. Структура персонала состоит из генерального менеджера, менеджеров отделов и основного персонала. Каждый менеджер ответственен за свою область: продажи и маркетинг, отдел приема и размещения гостей, связь с гостями, ресторан, хозяйственная часть, техническое обеспечение, IT, финансовый отдел и бухгалтерия, отдел кадров и служба безопасности.

В отелях сети Hilton Worldwide по всему миру функционирует программа лояльности гостей Hilton Honors. Ее суть в следующем: за проживание в отелях сети и использование услуг авиакомпании-партнеров гости получают баллы. За эти баллы постояльцы получают бонусы: бесплатное проживание в сети отелей Hilton Worldwide или бесплатный перелет у авиакомпаний-парт­неров, проживание в номере повышенной категории по стоимости номера категории стандарт, отсутствие доплаты за ранний заезд или поздний выезд, фрукты, вино или шампанское в номер.

Девиз отеля – «Мы обещаем сделать все возможное для того, чтобы Вы остались довольны качеством наших услуг, в противном случае Вы можете не платить. Вы можете доверять нам. ГАРАНТИРОВАННО». Слоган не лукавит, и администрация отеля вернет вам всю стоимость проживания, если вы будете не удовлетворены качеством сервиса. В отеле также имеется бизнес-центр, работающий круглосуточно, где каждый может свободно воспользоваться компьютером, принтером, копировальной машиной и сканером. Прачечная и фитнес-центр также в свободном распоряжении постояльцев.

Жизнь отеля никогда не прекращается, работа ведется круглосуточно. С 6.00 до 10.00 подается завтрак. После него на кухне готовится бизнес-ланч и подается в 12.00. Затем постояльцы занимаются своими делами: в лобби отеля активно проходят встречи, переговоры, совещания.

Первые три статьи дохода – это, безусловно, продажа номеров, затем аренда залов для проведения конференций, мероприятий и праздников и последнее – услуги питания. Меньшие проценты дохода – это услуги прачечной, организация бизнес-ланчей, трансфер и мини-маркет на территории отеля. Отель располагает пятью конференц-залами, включая один большой зал для мероприятий и банкетов.

Каждая буква названия Hilton несет в себе смысл. H – hospitality (гостеприимство), I – integrity (добросовестность), L – leadership (лидерство), T – teamwork (командный дух), O – ownership (контроль), N –now (срочность). Эти слова отражают основные принципы работы команды отеля Hilton Garden Inn Astana.  

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