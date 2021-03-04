Как забрать пенсионные накопления при переезде в другую страну
Айдана Демесинова
О том как можно забрать пенсионные накопления при переезде в другую страну, рассказали в пресс-службе ДП Актюбинской области, передает Kazpravda.kz.
"Выплата пенсионных накоплений из ЕНПФ РК осуществляется лицам, которые оформили документы на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительство. При этом, согласно действующего законодательства, физический выезд лица за пределы страны или приобретение гражданства другого государства не устанавливает автоматически его юридический статус – выезд на ПМЖ за пределы Казахстана. К примеру, обращаются лица и говорят, "что уже уехали за границу, живут в другой стране или уже получили гражданство другого государства, поэтому будьте добры поставьте мне ПМЖ и выдайте мои пенсионные накопления". Выезд на ПМЖ осуществляется только после оформления документов на выезд при обращении в органы миграционной полиции", - говорится в сообщении.
При обращении граждан по вопросам оформления документов на выезд за пределы РК миграционная служба осуществляет проверку на отсутствие у лиц оснований для отказа в выезде на ПМЖ, т.е. проверяется налоговая, алиментная и иная задолженность, административные штрафы, обладает ли сведениями, составляющими какую-то охраняемую законом тайну, уклоняется ли от исполнения обязательств, возложенных на него судом, осужден ли за совершение преступление, проходит срочную воинскую службу, либо является ответчиком в гражданском судопроизводстве.
Имеются случаи, когда, находясь на территории Казахстана, получают гражданство другого государства, в этой связи бывшим гражданам Казахстана, как лицам, утратившим гражданство Республики Казахстан, необходимо в первую очередь, перерегистрироваться в качестве иностранца. Только после регистрации в качестве иностранца, прописки, получения вида на жительство, необходимо осуществить процедуру по оформлению документов для выезда на ПМЖ. После чего они могут обратиться в ЕНПФ за получением своих пенсионных накоплений.