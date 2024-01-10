Какая погода ждет казахстанцев 11-13 января

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 11-13 января, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, быстрая смена барических образований обусловит неустойчивую погоду по всему Казахстану.

"Если в северных регионах снежная, ветреная погода сменится прояснениями и кратковременными морозами, то в южных регионах ожидаются сильные осадки, переходящие в снег", - говорится в сообщении.

Из-за кратковременных скачков температуры воздуха образуются гололёдные явления, отметили синоптики.

Морозы больше всего ощутят жители западных регионов 11 и 13 января, северных регионов 11-12 января - здесь столбики термометров ночью опустятся до 20-32 мороза, добавили в Казгидромете.

 

#погода #Казгидромет #прогноз #снег

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