Какие IT-решения реализует АО "Казахтелеком" для контроля распространения COVID-19

В ходе форума ФНБ "Самрук-Казына" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с рядом цифровых проектов АО "Казахтелеком", реализованных на платформе Big Data-аналитики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Компания АО "Казахтелеком", входящая в состав Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", активно участвует в реализации политики ФНБ по разработке и применению новых высокотехнологичных инструментов. Один из них широко применялся в прошлом году в Алматы для борьбы с распространением коронавируса: с помощью обезличенных данных абонентов мобильной связи система могла отслеживать внутреннюю миграцию населения в режиме реального времени, в автоматическом режиме сопоставляла эти перемещения со статистикой заболеваемости COVID-19 в различных частях мегаполиса – и вычислять районы потенциальных вспышек заболевания, позволяя городским властям вовремя предпринимать превентивные меры.
Затем эта система была интегрирована с системой видеонаблюдения в местах массового скопления граждан, и позволила значительно увеличить показатели соблюдения масочного режима со стороны населения. В частности, в Алматы использование этой системы в автобусах, работающих на самых популярных и загруженных маршрутах, зафиксировано увеличение коэффициента соблюдения масочного режима пассажирами с 45 до 65%. Помимо этого, новый аналитический инструмент позволил властям и автопаркам оперативно принимать решения о необходимости увеличения количества автобусов на маршруте в моменты пиковой нагрузки для того, чтобы пассажиры имели возможность соблюдать социальную дистанцию.
"Аналогичные решения для обеспечения безопасности жителей города система позволяет принимать и в других местах массового посещения, например, в супермаркетах и больницах, - отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев. – Система неплохо зарекомендовала себя в прошлом году в Алматы, и теперь происходит ее масштабирование в других регионах: в частности, в настоящее время эта платформа используется в 39 медицинских учреждениях Карагандинской области и на пассажирских автобусных линиях в Кокшетау. Этот проект стал частью той работы, которую наша компания на протяжении нескольких лет проводит в рамках дальновидной политики нашего основного акционера – фонда "Самрук-Казына" по насыщению рынка страны эффективными отечественными технологиями", - добавил он.
Инструменты Big Data используются телеком-компанией и для аналитики фискальных данных, которая приобретает особую актуальность с точки зрения государственного управления и планирования бюджета в периоды турбулентности экономики и ее последующего восстановления. "Казахтелеком", являющийся казахстанским оператором фискальных данных, на сегодняшний день имеет возможность агрегировать данные обо всех покупках, совершаемых в стране, и фиксировать в автоматическом режиме все негативные явления на рынке для их устранения. В частности, ОФД-аналитика позволяет центральным и местным властям выявлять резкие ценовые скачки на продукты и медикаменты и сразу же принимать точечные меры по решению этих проблем.
По словам главы правления АО "Казахтелеком", компания продолжает активное развитие этой аналитической платформы: следующим шагом в этом развитии является прогнозирование различных сценариев развития экономической ситуации как в стране в целом, так и в каждом отдельно взятом регионе. На основе фискальных данных, получаемых от каждого отдельно взятого субъекта бизнеса, система позволяет составить точную и достоверную картину покупательской активности в нем во временном разрезе (время суток, день недели, месяц) или в разрезе динамики спроса на конкретную продукцию. Таким образом, ОФД-аналитика становится интересной уже и для бизнеса, который с помощью этого инструмента получает возможность рационально задействовать свой штат и наладить эффективную систему поставок товаров.
"Фискальные данные в отличие от статистики уплаченных налогов позволяют лучше и детальнее анализировать экономическое поведение бизнеса в городе, - отметил Куанышбек Есекеев. - Например, с их помощью можно оценивать, насколько жители отдельных районов обеспечены услугами или товарами, анализировать наиболее пострадавшие сегменты бизнеса и планировать меры восстановления или развития городской экономики. На сегодняшний день проект ОФД функционирует на всей территории республики, без преувеличения, мы можем утверждать, что анализируем каждый фискальный чек налогоплательщиков. Это полномасштабное использование Big Data на национальном уровне", - подчеркнул он.
Помимо этого, Главе государства была продемонстрирована работа системы маркировки и прослеживания табачной продукции, которая позволяет отследить весь цикл движения товаров, от производителя до конечного потребителя, с помощью Data matrix кода. Этот код, надежно защищенный от подделки, содержит в себе информацию о производителе каждой партии сигарет, их оптовых и розничных продавцах, и считывается с помощью специальных сканеров, фиксируя каждую последующую наценку на товар. Система позволит очистить казахстанский рынок от контрафактной и контрабандной продукции, при этом каждый покупатель сможет самостоятельно проверить происхождение продукции с помощью бесплатного мобильного приложения, разработанного АО "Казахтелеком".
Обязательная маркировка сигарет введена в Казахстане с 1 октября 2020 года, немаркированный товар предприниматели могут реализовать до 1 октября 2021-го, после этого вся немаркированная сигаретная продукция станет считаться контрафактом.
Компания АО "Казахтелеком", входящая в состав Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", активно участвует в реализации политики ФНБ по разработке и применению новых высокотехнологичных инструментов. Один из них широко применялся в прошлом году в Алматы для борьбы с распространением коронавируса: с помощью обезличенных данных абонентов мобильной связи система могла отслеживать внутреннюю миграцию населения в режиме реального времени, в автоматическом режиме сопоставляла эти перемещения со статистикой заболеваемости COVID-19 в различных частях мегаполиса – и вычислять районы потенциальных вспышек заболевания, позволяя городским властям вовремя предпринимать превентивные меры.
Затем эта система была интегрирована с системой видеонаблюдения в местах массового скопления граждан, и позволила значительно увеличить показатели соблюдения масочного режима со стороны населения. В частности, в Алматы использование этой системы в автобусах, работающих на самых популярных и загруженных маршрутах, зафиксировано увеличение коэффициента соблюдения масочного режима пассажирами с 45 до 65%. Помимо этого, новый аналитический инструмент позволил властям и автопаркам оперативно принимать решения о необходимости увеличения количества автобусов на маршруте в моменты пиковой нагрузки для того, чтобы пассажиры имели возможность соблюдать социальную дистанцию.
"Аналогичные решения для обеспечения безопасности жителей города система позволяет принимать и в других местах массового посещения, например, в супермаркетах и больницах, - отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев. – Система неплохо зарекомендовала себя в прошлом году в Алматы, и теперь происходит ее масштабирование в других регионах: в частности, в настоящее время эта платформа используется в 39 медицинских учреждениях Карагандинской области и на пассажирских автобусных линиях в Кокшетау. Этот проект стал частью той работы, которую наша компания на протяжении нескольких лет проводит в рамках дальновидной политики нашего основного акционера – фонда "Самрук-Казына" по насыщению рынка страны эффективными отечественными технологиями", - добавил он.
Инструменты Big Data используются телеком-компанией и для аналитики фискальных данных, которая приобретает особую актуальность с точки зрения государственного управления и планирования бюджета в периоды турбулентности экономики и ее последующего восстановления. "Казахтелеком", являющийся казахстанским оператором фискальных данных, на сегодняшний день имеет возможность агрегировать данные обо всех покупках, совершаемых в стране, и фиксировать в автоматическом режиме все негативные явления на рынке для их устранения. В частности, ОФД-аналитика позволяет центральным и местным властям выявлять резкие ценовые скачки на продукты и медикаменты и сразу же принимать точечные меры по решению этих проблем.
По словам главы правления АО "Казахтелеком", компания продолжает активное развитие этой аналитической платформы: следующим шагом в этом развитии является прогнозирование различных сценариев развития экономической ситуации как в стране в целом, так и в каждом отдельно взятом регионе. На основе фискальных данных, получаемых от каждого отдельно взятого субъекта бизнеса, система позволяет составить точную и достоверную картину покупательской активности в нем во временном разрезе (время суток, день недели, месяц) или в разрезе динамики спроса на конкретную продукцию. Таким образом, ОФД-аналитика становится интересной уже и для бизнеса, который с помощью этого инструмента получает возможность рационально задействовать свой штат и наладить эффективную систему поставок товаров.
"Фискальные данные в отличие от статистики уплаченных налогов позволяют лучше и детальнее анализировать экономическое поведение бизнеса в городе, - отметил Куанышбек Есекеев. - Например, с их помощью можно оценивать, насколько жители отдельных районов обеспечены услугами или товарами, анализировать наиболее пострадавшие сегменты бизнеса и планировать меры восстановления или развития городской экономики. На сегодняшний день проект ОФД функционирует на всей территории республики, без преувеличения, мы можем утверждать, что анализируем каждый фискальный чек налогоплательщиков. Это полномасштабное использование Big Data на национальном уровне", - подчеркнул он.
Помимо этого, Главе государства была продемонстрирована работа системы маркировки и прослеживания табачной продукции, которая позволяет отследить весь цикл движения товаров, от производителя до конечного потребителя, с помощью Data matrix кода. Этот код, надежно защищенный от подделки, содержит в себе информацию о производителе каждой партии сигарет, их оптовых и розничных продавцах, и считывается с помощью специальных сканеров, фиксируя каждую последующую наценку на товар. Система позволит очистить казахстанский рынок от контрафактной и контрабандной продукции, при этом каждый покупатель сможет самостоятельно проверить происхождение продукции с помощью бесплатного мобильного приложения, разработанного АО "Казахтелеком".
Обязательная маркировка сигарет введена в Казахстане с 1 октября 2020 года, немаркированный товар предприниматели могут реализовать до 1 октября 2021-го, после этого вся немаркированная сигаретная продукция станет считаться контрафактом.