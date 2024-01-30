Владельцев кассовых аппаратов предупредили в КГД о нововведениях

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В КГД рассказали, какие изменения введены в отношении владельцев контрольно-кассовых аппаратов, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации, с 1 января 2024 года только налогоплательщики, применяющие ККМ без функции фиксации или передач данных, обязаны хранить в течение пяти лет с даты печати или полного заполнения сменных отчетов, книги учета наличных денег и товарных чеков, а также чеков аннулирования, возврата и контрольных чеков, по которым проведены операции аннулирования и возврата.

По налогоплательщикам, применяющим онлайн-ККМ, все отчеты и чеки  хранятся на сервере операторов фискальных данных и передаются в налоговые органы.

Также с 1 января 2024 года вступает в силу требование печатать в чеке ККМ по требованию покупателя (клиента), получателя товаров, работ, услуг, идентификационный номер покупателя (клиента) получателя, а также отражать дополнительные реквизиты, предусмотренные техдокументацией.

В КГД напомнили, что на территории республики денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных, модели которых включены в госреестр.

При применении ККМ выдается чек ККМ или товарный чек на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу.

Чеком ККМ является первичный учетный документ ККМ, подтверждающий факт осуществления между продавцом (поставщиком товара, работы, услуги) и покупателем (клиентом) денежного расчета, выданного в бумажном либо в электронном виде.

#КГД #налоговый кодекс #нововведения #расчет #чеки #кассовый аппарат

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