Какие изменения в законодательстве ждут казахстанцев с 1 января

С 1 января 2025 года в Казахстане вступят в силу важные изменения в ряде законов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С наступлением нового года казахстанцев ожидают новые размеры МЗП и МРП, электронное согласие на прививки, запрет на продажу энергетиков молодежи и другие реформы, затрагивающие предпринимателей, таксистов и сферу госзакупок, передает Kazpravda.kz

Утверждены размеры МЗП, МРП и других расчетных показателей на 2025 год.

С 1 января в Казахстане начнут действовать новый закон и правила о государственных закупках.

Казахстанцы будут давать согласие или отказ на прививки в электронном виде.

Сокращен перечень лекарств, полагающихся гражданам в рамках ГОБМП.

С 1 января вводится запрет на продажу энергетиков молодым казахстанцам.

Меняются правила работы агрегаторов такси и таксистов.

Государство окажет ряд нефинансовых мер поддержки предпринимателям.

Для субъектов малого бизнеса вводится заявительный порядок государственной регистрации юрлиц.

С 1 января 2025 года банки и финорганизации будут формировать электронный документ по результатам биометрии.

С 2025 года вводятся новые Правила выдачи разрешений трудовым иммигрантам.

В Казахстане запрещается деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, передвижных выставок животных.

С 8 января 2025 года серверы для хранения персональных данных должны находиться в Казахстане.