Какие изменения в законодательстве ждут казахстанцев с 1 января

С 1 января 2025 года в Казахстане вступят в силу важные изменения в ряде законов
С наступлением нового года казахстанцев ожидают новые размеры МЗП и МРП, электронное согласие на прививки, запрет на продажу энергетиков молодежи и другие реформы, затрагивающие предпринимателей, таксистов и сферу госзакупок, передает Kazpravda.kz
Утверждены размеры МЗП, МРП и других расчетных показателей на 2025 год.
С 1 января в Казахстане начнут действовать новый закон и правила о государственных закупках.
Казахстанцы будут давать согласие или отказ на прививки в электронном виде.
Сокращен перечень лекарств, полагающихся гражданам в рамках ГОБМП.
С 1 января вводится запрет на продажу энергетиков молодым казахстанцам.
Меняются правила работы агрегаторов такси и таксистов.
Государство окажет ряд нефинансовых мер поддержки предпринимателям.
Для субъектов малого бизнеса вводится заявительный порядок государственной регистрации юрлиц.
С 1 января 2025 года банки и финорганизации будут формировать электронный документ по результатам биометрии.
С 2025 года вводятся новые Правила выдачи разрешений трудовым иммигрантам.
В Казахстане запрещается деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, передвижных выставок животных.
С 8 января 2025 года серверы для хранения персональных данных должны находиться в Казахстане.