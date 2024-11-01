Какие изменения в законодательстве ждут казахстанцев с 1 ноября

Telegram-канал «ПАРАГРАФ» подготовил подборку нововведений в законодательстве, которые ожидают жителей Казахстана в наступившем месяце, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, с 1 ноября 2024 года установлены требования к судьям кассационных судов.

С 1 ноября в некоторых регионах Казахстана выросла стоимость электроэнергии.

Со 2 ноября вводится полугодовой запрет на вывоз всеми видами транспорта лома черных и цветных металлов из Казахстана.

Министерство экологии установило доплаты за особые условия труда некоторым работникам в сфере лесного хозяйства.

Изменены правила аттестации соцработников: исключена процедура тестирования.

Внесены дополнения в санитарные правила касательно борьбы с каракуртами.

Изменились санитарные требования к детским оздоровительным и санаторным объектам.

МВД обновило правила организации учебного процесса в своих профильных вузах.

Утверждены правила выявления жертв торговли людьми для оказания им помощи.