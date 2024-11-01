Какие изменения в законодательстве ждут казахстанцев с 1 ноября

Telegram-канал «ПАРАГРАФ» подготовил подборку нововведений в законодательстве, которые ожидают жителей Казахстана в наступившем месяце, передает Kazpravda.kz
Так, с 1 ноября 2024 года установлены требования к судьям кассационных судов.
С 1 ноября в некоторых регионах Казахстана выросла стоимость электроэнергии.
Со 2 ноября вводится полугодовой запрет на вывоз всеми видами транспорта лома черных и цветных металлов из Казахстана.
Министерство экологии установило доплаты за особые условия труда некоторым работникам в сфере лесного хозяйства.
Изменены правила аттестации соцработников: исключена процедура тестирования.
Внесены дополнения в санитарные правила касательно борьбы с каракуртами.
Изменились санитарные требования к детским оздоровительным и санаторным объектам.
МВД обновило правила организации учебного процесса в своих профильных вузах.
Утверждены правила выявления жертв торговли людьми для оказания им помощи.