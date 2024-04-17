Какие налоговые обязательства будут отсрочены в связи с паводками

Министр финансов подписал приказ «Об установлении иного порядка регулирования налогового администрирования для лиц, пострадавших от паводков в регионах Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ нацелен на продление сроков исполнения налоговых обязательств лиц, пострадавших от паводков в регионах, где объявлен режим ЧС.

По данным КГД, послаблением могут воспользоваться налогоплательщики, включенные акиматами в списки пострадавших от паводков.

Данным лицам до 1 июля 2024 года:

- предоставлена отсрочка уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам, наступающей в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

- перенесены сроки сдачи налоговой отчетности, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

- приостановлено принятие обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности;

- продлены сроки исполнения уведомлений по результатам камерального контроля, наступающие в период с 1 марта

по 30 июня 2024 года;

Кроме того, до 1 июля 2024 года приостановлены налоговые проверки, при этом срок приостановления не включается в сроки проверки и исковой давности.

И наряду с этим также предусмотрено приостановление назначения новых налоговых проверок в отношении пострадавших лиц.

Также приостановлено начисление пени по неуплаченным в срок налогам за период с 1 марта по 1 июля 2024 года.