Какие налоговые обязательства будут отсрочены в связи с паводками

Налоги, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр финансов подписал приказ «Об установлении иного порядка регулирования налогового администрирования для лиц, пострадавших от паводков в регионах Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ нацелен на продление сроков исполнения налоговых обязательств лиц, пострадавших от паводков в регионах, где объявлен режим ЧС.

По данным КГД, послаблением могут воспользоваться налогоплательщики, включенные акиматами в списки пострадавших от паводков.

Данным лицам до 1 июля 2024 года:

- предоставлена отсрочка уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам, наступающей в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

- перенесены сроки сдачи налоговой отчетности, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

- приостановлено принятие обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности;

- продлены сроки исполнения уведомлений по результатам камерального контроля, наступающие в период с 1 марта
по 30 июня 2024 года;

Кроме того, до 1 июля 2024 года приостановлены налоговые проверки, при этом срок приостановления не включается в сроки проверки и исковой давности.

И наряду с этим также предусмотрено приостановление назначения новых налоговых проверок в отношении пострадавших лиц.

Также приостановлено начисление пени по неуплаченным в срок налогам за период с 1 марта по 1 июля 2024 года.

«Предлагаемые изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года. Налогоплательщикам нет необходимости обращаться в органы государственных доходов, списки пострадавших будут получены от акиматов», - говорится в сообщении КГД.

 

 

 

#паводки #налоги #КГД

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