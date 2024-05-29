Какие острова Алаколя запретили посещать туристам

На трех островах Алакольского природного заповедника гнездятся редкие птицы
Алакольский государственный природный заповедник предупреждает, что острова Улькен, Орта и Кіші Аралтобе относятся к категории особо охраняемых природных территорий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГУ
Они находятся на северо-восточной, наиболее глубоководной части озера Алаколь. Они образуют подобие небольшого архипелага длиной 17 км и до 40 км в окружности.
Остров Орта Аралтобе являются уникальным местом гнездования колониальных птиц, таких как хохотунья, черноголовый хохотун, большой баклан, реликтовая чайка, чеграва, кудрявый пеликан, луговая тиркушка, кулик-сорока.
«Данные острова в период с мая по сентябрь являются местом гнездования многих видов птиц, в том числе там встречаются птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана и Международного союза охраны птиц. И поэтому на данной территории не должно быть факторов беспокойства птиц людьми. Посещение островов на каком-либо транспорте категорически запрещается», – говорится в сообщении.