Какие острова Алаколя запретили посещать туристам

Туризм, Экология
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На трех островах Алакольского природного заповедника гнездятся редкие птицы

Фото: instagram.com/alakol_state_nature_reserve/.kz

Алакольский государственный природный заповедник предупреждает, что острова Улькен, Орта и Кіші Аралтобе относятся к категории особо охраняемых природных территорий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГУ

Они находятся на северо-восточной, наиболее глубоководной части озера Алаколь. Они образуют подобие небольшого архипелага длиной 17 км и до 40 км в окружности.

Остров Орта Аралтобе являются уникальным местом гнездования колониальных птиц, таких как хохотунья, черноголовый хохотун, большой баклан, реликтовая чайка, чеграва, кудрявый пеликан, луговая тиркушка, кулик-сорока.

«Данные острова в период с мая по сентябрь являются местом гнездования многих видов птиц, в том числе там встречаются птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана и Международного союза охраны птиц. И поэтому на данной территории не должно быть факторов беспокойства птиц людьми. Посещение островов на каком-либо транспорте категорически запрещается», – говорится в сообщении. 

 

#Алаколь #остров #редкие птицы

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