Какие острова Алаколя запретили посещать туристам

Фото: instagram.com/alakol_state_nature_reserve/.kz

Алакольский государственный природный заповедник предупреждает, что острова Улькен, Орта и Кіші Аралтобе относятся к категории особо охраняемых природных территорий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГУ

Они находятся на северо-восточной, наиболее глубоководной части озера Алаколь. Они образуют подобие небольшого архипелага длиной 17 км и до 40 км в окружности.

Остров Орта Аралтобе являются уникальным местом гнездования колониальных птиц, таких как хохотунья, черноголовый хохотун, большой баклан, реликтовая чайка, чеграва, кудрявый пеликан, луговая тиркушка, кулик-сорока.