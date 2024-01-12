Какие причины нужны для смены ФИО в Казахстане

Подробно об этом рассказали представители Департамента юстиции города Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций

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По каким основаниях могут быть изменены фамилия, имя, отчество?

- неблагозвучность имени, отчества, фамилии;

- трудность произношения имени, отчества, фамилии;

- желание супруга (супруги) носить общую с супругой (супругом) фамилию, если при госрегистрации брака остались на добрачных фамилиях;

- желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака;

- желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака;

- желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;

- желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии;

- желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);

- желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;

- желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак (супружество) была принята фамилия супруга;

- желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;

- желание носить фамилию и (или) отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;

- желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.

«Таким образом, для перемены фамилии, имени, отчества недостаточно одного желания их владельца. Необходимо наличие одной из указанных выше уважительных причин», - отмечается в сообщении.

Замруководителя Департамента юстиции города Алматы Сатхожина Зауреш сообщила, что в связи с внесением изменений и дополнений в Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье» сведения, подлежащие изменению в связи с переменой имени, отчества, фамилии в соответствующих актовых записях о рождении, заключении или расторжении брака, вносятся на основании заключения о перемене ФИО.

При этом, как ранее, актовая запись о перемене ФИО не регистрируется и свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии не выдается.

«Регистрирующими органами в подтверждение произведенной перемены имени, отчества, фамилии выдается соответствующее свидетельство о рождении, заключении и расторжении брака», – сказала спикер.

Рассмотрение заявления о перемене имени, отчества, фамилии производится регистрирующим органом, загранучреждением Казахстана в соответствии с брачно-семейным законодательством Республики Казахстан.

Заявление подают граждане старше 16 лет, для не достигших этого возраста требуется присутствие родителей.

«Перемена имени, отчества, фамилии производится регистрирующими органами по личному заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, желающего поменять имя и(или) отчества и(или) фамилию», - уточнила она.

Для перемены либо изменений, исправлений имени, отчества, фамилии нужно обратиться с заявлением в любой регистрирующий орган (РАГС) на территории Республики Казахстан, также можно обратиться в НАО Государственную корпорацию «Правительство для граждан» либо направить заявление в электронной форме через портал «электронного правительства».

После смены имени, отчества, фамилии, в течение месяца необходимо сменить удостоверение личности и паспорт.