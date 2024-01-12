Какие причины нужны для смены ФИО в Казахстане

Общество
95

Подробно об этом рассказали представители Департамента юстиции города Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций

Фото Kazpravda.kz

По каким основаниях могут быть изменены фамилия, имя, отчество?

- неблагозвучность имени, отчества, фамилии;

- трудность произношения имени, отчества, фамилии;

- желание супруга (супруги) носить общую с супругой (супругом) фамилию, если при госрегистрации брака остались на добрачных фамилиях;

- желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака;

- желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака;

- желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;

- желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии;

- желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);

- желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;

- желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак (супружество) была принята фамилия супруга;

- желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;

- желание носить фамилию и (или) отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;

- желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.

«Таким образом, для перемены фамилии, имени, отчества недостаточно одного желания их владельца. Необходимо наличие одной из указанных выше уважительных причин», - отмечается в сообщении.

Замруководителя Департамента юстиции города Алматы Сатхожина Зауреш сообщила, что в связи с внесением изменений и дополнений в Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье» сведения, подлежащие изменению в связи с переменой имени, отчества, фамилии в соответствующих актовых записях о рождении, заключении или расторжении брака, вносятся на основании заключения о перемене ФИО.

При этом, как ранее, актовая запись о перемене ФИО не регистрируется и свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии не выдается.

«Регистрирующими органами в подтверждение произведенной перемены имени, отчества, фамилии выдается соответствующее свидетельство о рождении, заключении и расторжении брака», – сказала спикер.

Рассмотрение заявления о перемене имени, отчества, фамилии производится регистрирующим органом, загранучреждением Казахстана в соответствии с брачно-семейным законодательством Республики Казахстан.

Заявление подают граждане старше 16 лет, для не достигших этого возраста требуется присутствие родителей.

«Перемена имени, отчества, фамилии производится регистрирующими органами по личному заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, желающего поменять имя и(или) отчества и(или) фамилию», - уточнила она.

Для перемены либо изменений, исправлений имени, отчества, фамилии нужно обратиться с заявлением в любой регистрирующий орган (РАГС) на территории Республики Казахстан, также можно обратиться в НАО Государственную корпорацию «Правительство для граждан» либо направить заявление в электронной форме через портал «электронного правительства».

После смены имени, отчества, фамилии, в течение месяца необходимо сменить удостоверение личности и паспорт.

#юстиция #причины #смена ФИО

Популярное

Все
Инвесторам – зеленый свет!
О добром наставнике замолвите слово...
Строить прогрессивное общество
Точный прицел с Laporte
Наказание неминуемо
Олимпийский штаб в столице
Под зимними ливнями
Аппетит «расширенного» Правительства превосходит возможности экономики
Разрушающая сила кармы
Запрет на корейскую лапшу отменили в Казахстане
Школьников первой смены перевели на дистанционку в Астане
Главный тренер клуба НБА продлил рекордный контракт после развода с женой
Вымогавшего миллион долларов у предпринимателей мужчину задержали в ЗКО
Информационно-пропагандистскую группу создали в МЧС
ALEM – прорыв в современной медицине
Простые, но вечные истины
Кампания против кори
Указ Главы государства
Театр «Жастар» открылся в Атырау
Новинки для книголюбов
Не рукоделие, а сustom art
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Объединиться в молитвах за мир
Энергия саморазрушения
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Фермеры Жетісу не могут продать кукурузу
Экс-паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы
100 км гнались полицейские за внедорожником в Карагандинской области
Многодетная мать совершила суицид в области Жетысу
ЧП на Майкаинском руднике: Автобус с людьми продолжают искать
Голограмма Элвиса Пресли отправится в мировое турне
Взрыв в кафе Уральска: Четыре человека находятся в реанимации
Мужчина совершил кражу в мечети Шымкента
На территории АО "Майкаинзолото" продолжаются поисково-спасательные работы
Сотни домов затопило в Британии после обильных дождей
Преступную схему получения соцжилья выявили в Шымкенте
С этого года владельцы авто на газе должны установить спецзнак
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала

Читайте также

Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской об…
Кто поможет казахстанцам решить спор со страховой компанией…
Метели снова сменятся морозами в Казахстане
Глава филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогал деньги с сельчан …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]