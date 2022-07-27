Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение , COVID
Какие вакцины от коронавируса доступны казахстанцам
Диасов Ораз
корреспондент

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала о наличии вакцин против коронавируса в регионах и ситуации с их закупом и поставками, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На сегодня около 1,5 млн доз вакцин против КВИ есть. Из них около 180 тысяч доз вакцины QazVac. Чуть больше 1,2 млн доз вакцины Sinopharm и около 55 тысяч доз вакцины Pfizer. Сейчас для вакцинации и ревакцинации населения используются QazVac и Sinopharm. Остатки Pfizer используются для получения второй дозы вакцины теми, кто получил первую, и категорий, для которых вакцина, в принципе, предназначалась изначально – это подростки, беременные и кормящие женщины», – сказала Айжан Есмагамбетова.

При этом она отметила, что планируется дополнительный закуп 300 тысяч доз Pfizer, а также казахстанской вакцины против КВИ.

«Дополнительно 500 тысяч доз вакцины QazVac – мы также заявили потребность в этом. Ориентировочно на август-сентябрь вакцин достаточно, и сейчас уже заранее начали работу по выделению средств из резерва Правительства на закуп вакцин Pfizer и QazVac до конца года. Мы думаем, что QazVac получим где-то к сентябрю. До этого того объема, который у нас есть, вполне достаточно», – заверила главный санврач страны.

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