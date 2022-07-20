Каким областям ждать долгожданной прохлады

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 21-23 июля, сообщает Kazpravda.kz.

На большей части страны в ближайшие трое суток под влиянием северо-западного и южного циклонов будет сохраняться неустойчивый характер погоды, пройдут дожди: 22 июля на востоке республики сильные дожди, ожидаются гроза, выпадение града, усиление ветра.

В западных регионах страны будет отмечаться спад жары, в северной половине Казахстана дневные температуры будут в пределах +23+28 С. На юге, юго-востоке страны сохранится жаркая погода без осадков, лишь в горных и предгорных районах прогнозируются дожди с грозами.

Несмотря на небольшое понижение температуры воздуха, она будет сохраняться в пределах климатической нормы.