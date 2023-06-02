Какое мороженое предпочитают казахстанцы

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С января по апрель этого года Казахстан экспортировал 234,2 тонны мороженого на 910,8 тысячи долларов США, импортировал из третьих стран (страны, не входящие в ЕАЭС) 432,8 тонны на 1 852,9 тысячи долларов.

Основным покупателем казахстанского мороженого является Узбекистан (в 2022 году – 400,7 тонны на 1 580,5 тысячи долларов). Также поставки идут в Монголию, Азербайджан, Туркменистан и Таджикистан.

В нашей же стране за последний год особенно вырос спрос на турецкое мороженое. За 4 месяца этого года в Казахстан из Турции завезли 266,8 тонны этого сладкого продукта на 944 тысячи долларов.

Уступает ему по популярности мороженое из Литвы (70,7 тонны на 304,6 тысячи долларов), Франции (49,8 тонны на 376,8 тысячи долларов), Швейцарии (15 тонн на 136,6 тысячи долларов), Ирана (10,6 тонны на 1,2 тысячи долларов), Украины (11,3 тонны на 55 тысяч долларов) и Италии (8,6 тонны на 34,7 тысячи долларов).