Какое наказание грозит за нападение на полицейского, рассказали в МВД

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По данным министерства, с начала года зарегистрировано уже 146 фактов применения насилия в отношении представителей власти.

Фото: Kazpravda.kz

В Министерстве внутренних дел РК рассказали, какое наказание ждет за применение насилия в отношении полицейского, передает Kazpravda.kz.

По данным МВД, с начала года зарегистрировано уже 146 фактов применения насилия в отношении представителей власти, по которым 109 человек осуждены к различным мерам наказания, 19 из них лишены свободы.

За неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа судами привлечено 1699 человек к административной ответственности, в том числе 792 правонарушителя подвергнуты аресту.

"Органы внутренних дел работают в целях обеспечения общественного правопорядка, то есть вашей безопасности. В этой связи просьба не допускать оскорблений в адрес сотрудников полиции и не препятствовать им при исполнении их служебных обязанностей. За это предусмотрена уголовная и административная ответственность от крупного штрафа (2000 МРП) до лишения свободы сроком до 7 лет", – сообщил заместитель председателя КАП МВД РК Ренат Зулхаиров.

Накануне сообщалось, что 38-летняя акмолинка набросилась с кулаками на полицейского и сорвала с него погоны.

Начато досудебное производство по части 3 уголовной статьи "Насильственные действия в отношении представителя власти".

#МВД #нападение #наказание #полицейский

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