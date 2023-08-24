Акмолинка набросилась с кулаками на полицейского и сорвала с него погоны
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Полицейские города Степногорска завели уголовное дело на женщину, ударившую полицейского и сорвавшую с него погоны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.
Героиней инцидента в Степногорске оказалась агрессивная гостья. Телефонная просьба задержать ее поступила в управление полиции ранним утром 22 августа.
Стражи порядка доставили женщину в изрядном алкогольном подпитии в участок.
Здесь 38-летняя горожанка набросилась с кулаками на одного из полицейских и, сорвав погоны, порвала ему рубашку.
Начато досудебное производство по части 3 уголовной статьи «Насильственные действия в отношении представителя власти».