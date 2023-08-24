Акмолинка набросилась с кулаками на полицейского и сорвала с него погоны

Полицейские города Степногорска завели уголовное дело на женщину, ударившую полицейского и сорвавшую с него погоны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.

Фото: polisia.kz

Героиней инцидента в Степногорске оказалась агрессивная гостья. Телефонная просьба задержать ее поступила в управление полиции ранним утром 22 августа.

Стражи порядка доставили женщину в изрядном алкогольном подпитии в участок.

Здесь 38-летняя горожанка набросилась с кулаками на одного из полицейских и, сорвав погоны, порвала ему рубашку.

Начато досудебное производство по части 3 уголовной статьи «Насильственные действия в отношении представителя власти».