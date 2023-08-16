Тепло возвращается – погода на 16-18 августа в Казахстане
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 августа представило РГП "Казгидромет", передает корреспондент Кazpravda.kz.
По прогнозу синоптиков, ожидается повышение температуры воздуха на большей части Казахстана
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилится ветер. Лишь в северных, центральных, южных регионах страны ожидается погода без осадков. На большей части республики температурный фон продолжает постепенно повышаться.