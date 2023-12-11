Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Прогноз погоды по Казахстану на 12-14 декабря предоставил РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметили в метеослужбе, новая неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана, это связано с влиянием Арктического антициклона.

12-13 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке, юге и юго-востоке страны пройдет снег, в горных районах 12 декабря сильный снег. На юге и востоке Казахстана ожидается усиление ветра, в горных районах - туман.

12-13 декабря температура воздуха ночью прогнозируется: на северо-западе и в центре 25-38 мороза, на севере 30-38 мороза, на крайнем севере и северо-западе страны 40-44 мороза, на востоке республики 20-38 мороза, 14 декабря 32-38, в отдельных районах до 40-42 мороза, на юге и юго-востоке ожидается понижение до 25-30, в горных районах 33-38 мороза.

С 14 декабря Арктический антициклон начнет смещаться в северо-восточном направлении и центр высокого барического образования установится над востоком Казахстана, в связи с этим на западную половину республики начнет поступать менее холодный воздух, с чем ожидается повышение температуры воздуха и спад морозов в ночные часы на западе до 5-16 мороза, на северо-западе до 15-35 мороза, на севере до 25-38 мороза.

 

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