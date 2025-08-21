Какую ответственность несет созаемщик при оформлении займа

Банки и финансы
486

Прежде чем стать созаемщиком, в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рекомендуют тщательно оценить все риски, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Созаемщик – это лицо, которое вместе с заемщиком подписывает кредитный договор и несет солидарную ответственность за его исполнение.

"Это означает, что в случае непогашения займа заемщиком банк вправе требовать полное или частичное исполнение обязательств от созаемщика", - говорится в сообщении агентства.

Созаемщика чаще всего привлекают при оформлении ипотеки, если у заемщика недостаточно собственных доходов для получения одобрения от банка.

В результате доходы заемщика и созаемщика суммируются, что повышает шансы на одобрение кредита. Отмечается, что ответственность созаемщика равна ответственности заемщика: в случае просрочки банк может списать средства с любых его счетов, взыскать имущество или обратиться в суд.

В отличие от гаранта (поручителя), доход созаемщика учитывается при расчете суммы кредита. При этом риски созаемщика выше: он обязуется погашать долг в полном объеме, а не только в пределах установленной гарантии.

Что нужно знать созаемщику?

Перед согласием на участие в кредитной сделке важно:

  • внимательно изучить условия договора;
  • оценить свою финансовую возможность погашать долг в случае неплатежеспособности заемщика;
  • учитывать, что обязательства сохраняются до полного исполнения договора, даже при наличии нескольких созаемщиков.

Прежде чем стать созаемщиком, рекомендуется тщательно оценить все риски. Участие в оформлении кредита для постороннего человека без должной оценки рисков может привести к серьезным финансовым последствиям.

#кредит #отвественность #созаемщик

Популярное

Все
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
Литературная карта мира
Путь к цифровой независимости
Правовой квест для молодежи
Фундамент Независимости
Нелегалы на стройке
Абай и Махтумкули – духовные ориентиры двух народов
Цель визита – дальнейшее укрепление отношений
В духе взаимного доверия и союзничества
Там, где масло льется рекой
Объективно о жизни села
Ставка на дуальное обучение
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Хочешь – не хочешь
Земные будни агронома
Требуются креативщики
Растет интерес к инвестициям в отечественные ценные бумаги
Обрабатывающая промышленность: достижения и перспективы
Новые реалии для бизнеса
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Системный подход, направленный на результат
Путь к вершине
Токаев приветствует переговоры США и России по урегулированию конфликта в Украине
Урожайность озимой пшеницы в СКО достигает 50 ц/га
В Костанайской области убрано 30 тыс. га урожая зерновых
Сегодня - День пограничника
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Концерт Дженнифер Лопес в Алматы принес почти 10 млрд тенге дохода
Экспорт зерна нового урожая в Казахстане превысил 9,8 млн тонн
Размер гонораров спортсменов и тренеров стандартизирован в Казахстане
Штормовое предупреждение объявлено на выходные в Казахстане
Астана и Пекин расширяют сотрудничество в области гражданской авиации
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии

Читайте также

S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Совет директоров НУХ «Байтерек» одобрил ряд сделок и выпуск…
Как менялись цены в июле на продовольствие, услуги и товары…
30-летие Конституции: Нацбанк выпускает новые монеты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]