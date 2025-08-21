Прежде чем стать созаемщиком, в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рекомендуют тщательно оценить все риски, сообщает Kazpravda.kz

Созаемщик – это лицо, которое вместе с заемщиком подписывает кредитный договор и несет солидарную ответственность за его исполнение.

"Это означает, что в случае непогашения займа заемщиком банк вправе требовать полное или частичное исполнение обязательств от созаемщика", - говорится в сообщении агентства.

Созаемщика чаще всего привлекают при оформлении ипотеки, если у заемщика недостаточно собственных доходов для получения одобрения от банка.

В результате доходы заемщика и созаемщика суммируются, что повышает шансы на одобрение кредита. Отмечается, что ответственность созаемщика равна ответственности заемщика: в случае просрочки банк может списать средства с любых его счетов, взыскать имущество или обратиться в суд.

В отличие от гаранта (поручителя), доход созаемщика учитывается при расчете суммы кредита. При этом риски созаемщика выше: он обязуется погашать долг в полном объеме, а не только в пределах установленной гарантии.

Что нужно знать созаемщику?

Перед согласием на участие в кредитной сделке важно:

внимательно изучить условия договора;

оценить свою финансовую возможность погашать долг в случае неплатежеспособности заемщика;

учитывать, что обязательства сохраняются до полного исполнения договора, даже при наличии нескольких созаемщиков.

Прежде чем стать созаемщиком, рекомендуется тщательно оценить все риски. Участие в оформлении кредита для постороннего человека без должной оценки рисков может привести к серьезным финансовым последствиям.