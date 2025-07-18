В настоящее время прорабатывается вопрос предоставления отсрочек по налоговым платежам и банковским обязательствам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Списки предпринимателей, чьи объекты пострадали, будут направлены в банки и финансовые организации для дальнейшего рассмотрения мер поддержки.

По словам директора рынка «Big Шанхай» в течение нескольких дней будет решен вопрос предоставления альтернативных торговых площадей для всех пострадавших предпринимателей.

Штаб размещен на 3 этаже супермаркета Anuar по адресу: шоссе Алаш, 30а. Для получения информации и консультаций также работает кол-центр: Тогжан — администратор рынка «Big Шанхай», телефон: +7 778 141 83 13.

Предпринимателям рекомендуется обращаться исключительно в официальный штаб, где можно получить достоверную информацию.

Напомним, сегодня в Астане сгорел рынок «Big Шанхай». Пожар был локализован сегодня в 7.10 утра, жертв и пострадавших нет.

После пожара на рынке в столице открыли разъяснительный штаб, который ведет консультацию для всех арендаторов, предпринимателей и работников рынка, чьи торговые точки пострадали в результате пожара.