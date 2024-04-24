Какую соцподдержку получают казахстанцы в пострадавших от паводков регионах

По словам вице-премьера, все социальные обязательства государства перед населением выполняются в полном объеме и своевременно

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова выступила с видеообращением, в котором рассказала о принимаемых государством мерах по социальной поддержке граждан, пострадавших от паводков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

«Все социальные обязательства государства перед населением выполняются в полном объеме и своевременно. Жителям пострадавших регионов соцвыплаты были осуществлены раньше установленного графика. Такой режим будет сохраняться до 1 сентября. Кроме того, периоды повторного освидетельствования лиц с инвалидностью и переназначения адресной социальной помощи, получавшим ее в первом квартале, автоматически продлены до 1 июля», – отметила Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер также высказалась о решении жилищного вопроса пострадавших граждан. Для тех, чьи дома или дачи (единственное жилье) не подлежат восстановлению из-за подтопления, определены два пути решения вопроса:

‒ строительство нового жилья;

‒ приобретение готового жилья на вторичном рынке в пределах стоимости, утвержденной Министерством промышленности и строительства, по выбору граждан.

«Всем пострадавшим из-за наводнения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 МРП. На сегодня она выплачена более 11 тысячам семей. Правительством также принято решение о предоставлении дополнительной помощи пострадавшим в размере до 150 МРП по возмещению домашнего имущества», – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Стоит отметить, что данная дополнительная помощь будет оказана в виде финансирования покупки или предоставления товаров первой необходимости, которые пострадали: холодильник, плита для приготовления пищи, стол, стул, кровать, стиральная машина, телевизор или радио, а также средства водоснабжения и отопления.

Кроме того, банками и микрофинансовыми организациями рассматриваются отсрочки платежей по кредитам на 3 месяца – с 1 апреля по 30 июня. В этот период не будут начисляться штрафы и пени. Такие же опции могут получить ИП, субъекты малого и среднего бизнеса. На сегодня акиматами сформирован список из более чем 5 тысяч человек и свыше 110 субъектов бизнеса.

Наряду с этим более 4-х тысяч детей, находившихся в эвакуационных центрах, были переведены в детские оздоровительные лагеря, общежития колледжей и вузов, интернаты школ, таких как НИШ и БИЛ. В них созданы все условия для проживания, питания и обучения детей. Они будут находиться там до восстановления домов и возобновления процесса обучения в их прежних школах.

«На сегодня более 500 детей еще остаются в эвакуационных пунктах. Они охвачены обучением. Понимаю, что родители этих детей не покидают эвакопункты в ожидании возможности вернуться в свои дома либо ждут оценки для их восстановления. Хочу обратить внимание этих родителей, что сегодня у нас имеется еще 4 тысячи мест для размещения детей. При согласии мы готовы их разместить. После завершения обучения детям с согласия родителей будет предложена возможность побывать в летних лагерях на территории родного региона или в других областях. Сейчас эти вопросом занимаются непосредственно министры просвещения и высшего образования», – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер отметила, что ЕНТ для выпускников школ 6-ти пострадавших регионов будет проходить по отдельному графику. Если по итогам абитуриенты наберут низкие баллы, то в этом году в виде исключения будет учтен наилучший результат январского, мартовского ЕНТ. Кроме того, прорабатывается вопрос выделения дополнительных целевых образовательных грантов.

Вице-премьер также подчеркнула, что все медорганизации страны переведены на усиленный режим работы. Подготовлен необходимый резерв лекарственных средств, созданы эпидбригады. Осуществляется постоянный контроль за качеством питьевой воды. Эпидситуация остается стабильной.