КамАЗ загорелся на трассе в Павлодарской области

Фото: ДЧС Павлодарской области

В Баянаульском районе на трассе Баянаул - Караганда загорелся КамАЗ. К месту выехали 4 сотрудника и одна единица пожарной техники ДЧС, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Произошло загорание кабины грузового автомобиля с переходом огня на территорию Баянаульского Государственного Национального парка. (БГНПП) Дополнительно от БГНПП выехала одна единица пожарной техники", - проинформировали в ДЧС региона.

Площадь территории БГНПП (горение сухой травы и деревьев) составила 0,22 га. Тушение производилось силами БГНПП – 15 человек и 5 единиц техники.

Причины и ущерб устанавливаются.