Свежий выпуск Канал «Евразия» – важное звено водного транзита Нуралы БЕКТУРГАНОВ, первый вице-президент Казахстанской национальной академии естественных наук

Мировое сообщество единодушно в том, что Президент нашей республики Нурсултан Назарбаев является идейным вдохновителем евразийских интеграционных процессов и автором крупнейших международных экономических программ. Ни одна из стран – представителей трех наднациональных организаций – не считает проект интенсификации сотрудничества ЕС, Экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС утопичным. Напротив, считают идею «Большой Евразии» экономически выгодной и приоритетной.

Как сказал Глава государства в рамках мероприятий 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Важным для стран Евразии является возрождение экономики Великого шелкового пути на современном уровне. Это принесет благо многим странам, сокращая транзит из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Мы прокладываем его инфраструктуру, строя железнодорожные и автомобильные трассы, соединяющие Тихий океан с Европой и Ближним Востоком».

На встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином 2 сентября нынешнего года Глава государства отметил, что в результате масштабной работы по развитию транспортной инфраструктуры в рамках программы «Нұрлы жол» Казахстан уже готов к расширению евразийского транзита в рамках этих инициатив. В настоящее время в рамках Экономического пояса Шелкового пути отрабатываются три базовых транзитных коридора из КНР в ЕС. Первый – это мультимодальный коридор через территорию Казахстана и России, второй – железнодорожный путь через Монголию и Россию, третий – мультимодальный коридор через Пакистан по маршруту Кашгар (КНР) – порт Гвадар (Пакистан).

Евразийский транзит через территорию Казахстана и России сухопутный, и для того, чтобы он был конкурентным южным морским коридорам через Суэцкий канал (пропускная способность которого в 2015 году увеличена в 2 раза), России и Казахстану желательно увеличить долю дешевого воднотранспортного транзита, который возможен лишь при наличии канала «Евразия». Создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций с уставным капиталом в 900 млрд долларов и участие в нем Казахстана, России и Китая сможет обеспечить финансирование его строительства на взаимовыгодных условиях.

Таким образом, есть возможность реализовать потенциал водного транзита, соединив Каспийское море с Черным морем современным каналом «Евразия», способным пропускать крупнотоннажные контейнерные суда.

В связи с этим возникли новые аргументы в пользу строительства канала «Евразия: Каспий – Черное море», которые появились после подписания главами Казахстана, России и КНР договоров о совместной реализации инициатив «Экономический пояс Шелкового пути» и «Нұрлы жол».

В 2007 году на 11-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Глава государства поднимал вопрос о канале «Евразия», и президент РФ В. Путин поддержал эту идею, отметив, что: «Появление нового канала не только даст выход прикаспийским государствам в Черное и Средиземное моря, то есть в Мировой океан, но и качественно изменит их геополитическое положение, позволит стать морскими державами».

В связи с созданием Евразийского экономического союза в своей лекции в МГУ 28 апреля 2014 года Глава государства вновь обосновал целесообразность строительства канала «Евразия» в целях дальнейшей интеграции евразийских государств.

В сентябре 2016 года в Астане пройдет очередной форум приграничного сотрудничества Казах­стана и России на тему «Развитие транспортного и логистического потенциала Евразийского пространства».

В связи с этим будут своевременны предварительные согласования с Российской Федерацией идеи строительства канала «Евразия» (во время предстоящего визита Президента России В. Путина в Казахстан) с учетом изменившейся экономической и политической ситуации в мире и в т. ч. ЕАЭС.

В настоящее время ученые Казахстанской национальной академии естественных наук, Российской академии естественных наук и Китайской корпорации «Синогидро» в целях дальнейшего сплочения вокруг идеи «Большой Евразии» продолжают научное обоснование новых аргументов выгоды канала «Евразия» Казахстану, России, Китаю и всем евразийским странам.



