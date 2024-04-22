Канат Бозумбаев поручил перебросить в ЗКО еще 500 военнослужащих и спасателей

Правительство, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Прогнозируется, что пик половодья будет растянутым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Утром 21 апреля в реке Жайык было зафиксировано превышение критической отметки уровня воды в 8,5 м. В результате были затоплены дачные массивы, находящиеся в пойме реки. Вода также подступила к микрорайонам города близ рек Жайык и Шаган. Противопаводковые мероприятия в Уральске ведутся в усиленном режиме.
 
Всего в работе по укреплению защитных сооружений было задействовано свыше 10,6 тыс. человек по области и 6,4 тыс. по городу, а также более 2 тыс. единиц техники, стянутых из других регионов Казахстана.
 
Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил перебросить в ЗКО еще 500 военнослужащих и спасателей из Мангистауской и Актюбинской областей, Астаны и Алматы для борьбы с пиком половодья. 200 человек по линии МЧС и Минобороны уже прибыли в Уральск и приступили к работе.
 
Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые защитные сооружения по периметру Уральска. Прогнозируется, что пик половодья будет растянутым, в связи с чем вице-премьер поручил поднять земляные дамбы вдоль рек в зоне риска затопления еще на несколько метров.

В сельских населенных пунктах ЗКО ситуация стабильная и находится под контролем. С начала паводкового периода в регионе возведено более 136 км дамб, в т.ч. 45 км в Уральске вдоль рек Жайык и Шаган.

#ЗКО #паводки #спасатели #Жайык #Бозумбаев

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