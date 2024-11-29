Канат Бозумбаев проверил работу новой системы прогноза паводков

По поручению главы государства ведется реализация проекта «Tasqyn», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Система позволит в автоматизированном режиме прогнозировать приточность воды к водохранилищу, определять объем весеннего половодья и моделировать зоны затопления.

В ее разработке приняли участие министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, водных ресурсов и ирригации, по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов.

Уже оцифрованы 86 водохранилищ, регулируемых РГП «Казводхоз». Разработан цифровой гидрограф стока 75 рек, отображающий фактические и прогнозные данные по расходам и уровням воды в реках по данным РГП «Казгидромет» и глобальной системы предупреждения наводнений GloFAS.

«Нам также важно формировать свою собственную базу и опираться на наши исторические данные для улучшения точности моделирования паводков», — отметил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев и дал разработчикам соответствующие поручения.

МЦРИАП поручено завершить оцифровку рельефа территории регионов, регулярно испытывающей паводковые явления, Казгидромет – увеличить количество наблюдений для оценки снежных покровов, снегозапасов и промерзания почвы, МВРИ – завершить проведение батиметрической съемки по ключевым рекам страны до конца года.

После усовершенствования система будет введена в промышленную эксплуатацию до конца этого года с обучением заинтересованных государственных органов.