Канат Бозумбаев проверил состояние водохранилищ в Туркестанской области

Правительство,Водное хозяйство
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В регионе проведены все необходимые инженерные мероприятия по подготовке к зимне-весеннему паводковому периоду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Очищены русла 9 рек, 461 км арыков (1203 объекта), 165 каналов общей протяженностью 654 км и 30 км водопропускных сооружений. 68,2 км дренажных каналов прошли механическую очистку. Таким образом, была снята угроза подтопления в 20 сельских населенных пунктах. 

На территории области расположено 42 водохранилища, их средний уровень заполненности составляет 32%. В ходе рабочей поездки вице-премьер ознакомился с техническим состоянием водохранилища «Коскорган» (37,3 млн м3) в г. Кентау. Оно действует с 1982 года. При многофакторном обследовании в 2022 году было принято решение о капитальном ремонте водохранилища.

Также вице-премьер Канат Бозумбаев осмотрел водохранилища «Боген», «Шардара» и «Бәйдібек ата». На данный момент Шардаринское водохранилище заполнено на 86%, что выше показателей прошлого года. Специалисты держат уровень воды под наблюдением. 

«Боген» – одно из самых старых водохранилищ юга, эксплуатируется с 1962 года и нуждается в ремонте. На сегодняшний день акимат области разрабатывает проектно-сметную документацию.

Строительство водохранилища «Бәйдібек ата» в Байдибекском районе стартовало в прошлом году с целью накопления весенних паводковых вод. 

Всего в области действуют 27 проектов по модернизации гидросооружений на общую сумму 134,8 млрд тенге, из них: строительство новых и реконструкция действующих водохранилищ, а также реконструкция оросительных сетей. 

Реализация намеченных проектов, направленных на улучшение гидрогеологических условий, позволит обеспечить долгосрочную устойчивость водных ресурсов, что критически важно для региона.

Далее вице-премьер ознакомился с реконструкцией Коксарайского контррегулятора. Его общий проектный объем воды составляет 3 млрд м3, но в настоящее время ограничен до 1,5 млрд м3 из-за технического состояния. 

Особое внимание вице-премьер обратил на обеспечение жителей региона питьевой водой. Одним из первых населенных пунктов для посещения стало село Шорнак Сауранского района, где имелась проблема с водообеспечением. По данным акимата, к концу текущего года 807 городов и сел области будут обеспечены питьевой водой на 100%.

Затем Канат Бозумбаев встретился с фермерами юга, посетил в СПК «Туркестан» крупные предприятия, а также с/х производителей в районах Арыс и Ордабасы. Акимату области был дан ряд поручений по поддержке отечественных производителей. В том числе, завершить в первом квартале скрининг всех районов области, выявить потенциал для создания компактных индустриальных зон, с подведением необходимой инфраструктуры. Этим опытом Туркестанская область в дальнейшем должна поделиться с другими регионами.

#Туркестанская область #паводки #Бозумбаев #водохранилища

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