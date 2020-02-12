​Кандидатура согласована

Данный вопрос рассмотрен на заседании комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».
По поручению Премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель Канцелярии Премьер-министра Галымжан Койшыбаев, который подчеркнул большой опыт работы и высокий профессионализм Ералы Тугжанова.
По итогам заседания комитета принято соответствующее заключение, в котором отмечается: «Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев, в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», представленную Премьер-министром Республики Казахстан кандидатуру Тугжанова Ералы Лукпановича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность заместителя Премьер-министра Республики Казахстан».