Каникулы с национальным колоритом

Общество
2
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В сельской школе Жаркаинского района работает лагерь «Этноаул и туризм»

фото пресс-службы райакимата

Летний лагерь с говорящим названием в селе Костычево работает второй сезон. В прошлом году смена, знакомящая детей с национальными традициями, природой и историей родного края, а также развивающая их творческие и интеллектуальные способности, длилась всего 10 дней. Педагоги, воодушевленные успехом и множеством положительных отзывов детей и родителей, решили расширить проект. Лагерь открылся с обновленным расписанием, более насыщенной программой погружения ребят в атмосферу казахских традиций.

В этом году в школьном лагере будут работать четыре смены по 10 дней каждая, с общим охватом 60 ребят из разных сел района. Приезжают сюда и школьники из районного центра – города Державинска. Для безопасности и удобства детей организован ежедневный подвоз.

Одно из главных направлений работы – «Этноаул». Каждый день для ребят – словно путешест­вие в мир народных традиций и обы­чаев, наполненных мудростью предков. К примеру, в дни «Национальное наследие – великая ценность» дети, наблюдая и помогая взрослым, учатся устанавливать юрту, во время бесед и диалогов узнают тонкости традиций казахского гостеприимства. Освоив азы, начинают играть в национальные игры ақсүйек, тоғызқұмалақ, асық ату.

На встречах с местными ремес­ленниками ребята знакомятся с древними видами прикладного искусства, узнают, что такое рукоделие, орнамент, ткачество, плетение. Большой интерес вызывают мастер-классы по приготовлению традицион­ных казахских блюд. Школьники с удовольствием пробуют себя в роли поваров, учатся под чутким руководством наставников готовить баурсаки, другие несложные блюда.

Не менее содержательно и захватывающе другое направление – «Туризм». Для ребят организованы пешие экскурсии, названные «Родной край – живая история», к природным и историческим объек­там края: реке, холмам, древним памятникам. И каждый такой поход – это масса впечатлений, новых знаний и навыков.

В День юного туриста школьники учатся ставить палатки, ориентироваться на местности по компасу. Узнают, как быстро разжечь костер, осваивают навыки выживания в условиях дикой природы. Обязательные экологические акции «Береги природу» рассказывают об окружающем мире, воспитывают экологическую культуру, дают возможность почувствовать себя частью родного края.

Каждый день в летнем лагере не похож на предыдущий. Здесь постоянно меняются тематики. Так, 1 июня, который был назван Днем Великой степи, ребята участвовали в театрализованных постановках, флешмобе, историческом квесте и праздничном концерте. 2 июня был объявлен Днем природы и родного края. Школьники сходили в пешую экскурсию, провели экологичес­кую акцию, конкурс рисунков. В День традиций и искусства учились устанавливать юрты, посетили выставку национальных изделий, на мас­тер-классе знакомились с секретами традиционной кухни. В День государственных символов, 4 июня, в лагере прошли конкурсы рисунков и эссе, интеллектуальные викторины, поговорили ребята и о своих будущих профессиях.

– Наш школьный лагерь стал не только местом отдыха, но и площадкой для творческого рос­та и раскрепощения детей. Мы вместе проводим мастер-классы, готовим выставки и концерты. Уверена, что такое времяпрепровождение учит ребят дружить, а родной край, его история и природа становятся им ближе и понятнее, – отмечает заведую­щая Домом культуры села Кос­тычево Сауле Кабжанова.

По мнению заместителя акима Жаркаинского района Арай Абеновой, летний лагерь «Этноаул и туризм» – хороший пример того, как можно объединить отдых и воспитание, в том числе формирование национального самосознания.

– Мы видим, как этот проект вдохновляет детей и их родителей. Школьники с интересом познают традиции, историю и природу. Подобные инициативы играют важную роль в патрио­тическом воспитании подрас­тающего поколения. Поэтому акимат района и впредь будет поддерживать такие нужные программы, – сказала заместитель акима района.

#отдых #каникулы #летний лагерь

Популярное

Все
Мировой успех художника из Петропавловска
Достойны звания «Народный»
Жителя Талдыкоргана укусил каракурт
С востока на запад
Спасти малька
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Назначен новый министр обороны Казахстана
В Уральске реконструируют набережную
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Дожди с грозами снова придут в Казахстан
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Новый виток развития железнодорожного сектора
Новые технологии кардинально меняют подходы
Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым
Казахстанские артисты стали номинантами премии Benois de la Danse 2025
На перекрестках братских встреч
Корреспондент газеты «Egemen Qazaqstan» Дуйсенали Алим­акын презентовал свою книгу «Америка ашқан қазақтар»
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Спасти малька
С востока на запад
Новые методы профилактики ЧС внедряются в регионах Казахста…
В Актобе чествовали женщин по имени Алия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]