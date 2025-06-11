Летний лагерь с говорящим названием в селе Костычево работает второй сезон. В прошлом году смена, знакомящая детей с национальными традициями, природой и историей родного края, а также развивающая их творческие и интеллектуальные способности, длилась всего 10 дней. Педагоги, воодушевленные успехом и множеством положительных отзывов детей и родителей, решили расширить проект. Лагерь открылся с обновленным расписанием, более насыщенной программой погружения ребят в атмосферу казахских традиций.

В этом году в школьном лагере будут работать четыре смены по 10 дней каждая, с общим охватом 60 ребят из разных сел района. Приезжают сюда и школьники из районного центра – города Державинска. Для безопасности и удобства детей организован ежедневный подвоз.

Одно из главных направлений работы – «Этноаул». Каждый день для ребят – словно путешест­вие в мир народных традиций и обы­чаев, наполненных мудростью предков. К примеру, в дни «Национальное наследие – великая ценность» дети, наблюдая и помогая взрослым, учатся устанавливать юрту, во время бесед и диалогов узнают тонкости традиций казахского гостеприимства. Освоив азы, начинают играть в национальные игры ақсүйек, тоғызқұмалақ, асық ату.

На встречах с местными ремес­ленниками ребята знакомятся с древними видами прикладного искусства, узнают, что такое рукоделие, орнамент, ткачество, плетение. Большой интерес вызывают мастер-классы по приготовлению традицион­ных казахских блюд. Школьники с удовольствием пробуют себя в роли поваров, учатся под чутким руководством наставников готовить баурсаки, другие несложные блюда.

Не менее содержательно и захватывающе другое направление – «Туризм». Для ребят организованы пешие экскурсии, названные «Родной край – живая история», к природным и историческим объек­там края: реке, холмам, древним памятникам. И каждый такой поход – это масса впечатлений, новых знаний и навыков.

В День юного туриста школьники учатся ставить палатки, ориентироваться на местности по компасу. Узнают, как быстро разжечь костер, осваивают навыки выживания в условиях дикой природы. Обязательные экологические акции «Береги природу» рассказывают об окружающем мире, воспитывают экологическую культуру, дают возможность почувствовать себя частью родного края.

Каждый день в летнем лагере не похож на предыдущий. Здесь постоянно меняются тематики. Так, 1 июня, который был назван Днем Великой степи, ребята участвовали в театрализованных постановках, флешмобе, историческом квесте и праздничном концерте. 2 июня был объявлен Днем природы и родного края. Школьники сходили в пешую экскурсию, провели экологичес­кую акцию, конкурс рисунков. В День традиций и искусства учились устанавливать юрты, посетили выставку национальных изделий, на мас­тер-классе знакомились с секретами традиционной кухни. В День государственных символов, 4 июня, в лагере прошли конкурсы рисунков и эссе, интеллектуальные викторины, поговорили ребята и о своих будущих профессиях.

– Наш школьный лагерь стал не только местом отдыха, но и площадкой для творческого рос­та и раскрепощения детей. Мы вместе проводим мастер-классы, готовим выставки и концерты. Уверена, что такое времяпрепровождение учит ребят дружить, а родной край, его история и природа становятся им ближе и понятнее, – отмечает заведую­щая Домом культуры села Кос­тычево Сауле Кабжанова.

По мнению заместителя акима Жаркаинского района Арай Абеновой, летний лагерь «Этноаул и туризм» – хороший пример того, как можно объединить отдых и воспитание, в том числе формирование национального самосознания.

– Мы видим, как этот проект вдохновляет детей и их родителей. Школьники с интересом познают традиции, историю и природу. Подобные инициативы играют важную роль в патрио­тическом воспитании подрас­тающего поколения. Поэтому акимат района и впредь будет поддерживать такие нужные программы, – сказала заместитель акима района.