Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Распоряжением главы государства Абубакиров Каныш Асанханович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: ortcom.kz

Образование:

- Военная академия Вооруженных Сил Республики Казахстан (1998);

- Национальный университет обороны, с отличием и золотой медалью (2005, 2015)

Специальность «Военное и государственное управление»

Воинское звание, классный чин: Генерал-майор (03.05.2018)

Трудовой стаж:

- командир разведывательной группы разведывательной роты десантно-штурмового батальона войсковой части 32363 (04.1998-06.1999);

- командир роты тяжелых пулеметов войсковой части 32363 (06.1999-05.2001);

- заместитель командира десантно-штурмового батальона войсковой части 32363 (05.2001-07.2006);

- начальник штаба - заместитель командира войсковой части 61993 (06.2006-02.2009);

- командир войсковой части 22750 (02.2009-09.2009);

- командир войсковой части 25744 (09.2009-01.2012);

- командир войсковой части 61993 (01.2012-08.2015);

- заместитель командующего Аэромобильными (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки Управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК (08.2015-06.2016);

- начальник штаба - первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (06.2016-12.2017);

- командующий войсками регионального командования «Запад» (12.2017-05.2019);

- командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил РК (05.2019-06.2021);

- начальник Главного штаба - первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан (с 06.2021)

 

 

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