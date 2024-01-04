Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана

Распоряжением главы государства Абубакиров Каныш Асанханович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Образование:
- Военная академия Вооруженных Сил Республики Казахстан (1998);
- Национальный университет обороны, с отличием и золотой медалью (2005, 2015)
Специальность «Военное и государственное управление»
Воинское звание, классный чин: Генерал-майор (03.05.2018)
Трудовой стаж:
- командир разведывательной группы разведывательной роты десантно-штурмового батальона войсковой части 32363 (04.1998-06.1999);
- командир роты тяжелых пулеметов войсковой части 32363 (06.1999-05.2001);
- заместитель командира десантно-штурмового батальона войсковой части 32363 (05.2001-07.2006);
- начальник штаба - заместитель командира войсковой части 61993 (06.2006-02.2009);
- командир войсковой части 22750 (02.2009-09.2009);
- командир войсковой части 25744 (09.2009-01.2012);
- командир войсковой части 61993 (01.2012-08.2015);
- заместитель командующего Аэромобильными (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки Управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК (08.2015-06.2016);
- начальник штаба - первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (06.2016-12.2017);
- командующий войсками регионального командования «Запад» (12.2017-05.2019);
- командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил РК (05.2019-06.2021);
- начальник Главного штаба - первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан (с 06.2021)