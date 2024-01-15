Капризы декабря объяснили метеорологи

Декабрь 2023 года был богат на погодные явления. Причиной такого разнообразия атмосферных явлений погоды и температурных «качель» стала частая смена циклонов и антициклонов, рассказали в РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам метеоспециалистов, месяц условно разделился на две волны тепла и одну волну холода.

"При волнах тепла наблюдалась аномально теплая погода, со снегопадами и метелями, в отдельные дни - переход снега в дождь и гололед. При волне холода, напротив, погода отличалась «трескучими» 30-40-градусными морозами как на севере, так и на юге страны. В декабре были обновлены рекорды по максимальным и минимальным суточным температурам воздуха", – заметили метеорологи.

Так, к примеру, в период 3-6 декабря почти на всей территории Казахстана были обновлены рекорды по максимальным суточным температурам воздуха, в таких городах как Атырау, Тараз, Шымкент, Астана.

В период 21-31 декабря наблюдалась очередная волна тепла, с которой столбики термометров достигали в северных регионах отметки +1+6°С, в западных +7+13°С, в восточных +3+9°С, в южных +14+21°С, были побиты рекорды на ряде станций.

В период 7-18 декабря с притоком холодных воздушных масс и влиянием обширного сибирского антициклона на территории Казахстана установилась морозная погода. На большей части территории страны столбики термометров в ночные часы опускались до -30-41°С, в южных регионах Казахстана до -22-37°С. В этот период были обновлены рекорды на ряде станций, 13 декабря в Туркестанской области на метеостанции Шардара температура воздуха опустилась до -20,0°С (обновлен рекорд 1995 г. -15,1°С), 4 декабря на метеостанции Тараз было -33,9°С (обновлен рекорд 1984 г. -27,5°С).

"Помимо резких колебаний температурного фона, на территории Казахстана были частыми такие явления как снегопады, метели, штормовой ветер, дожди, гололед, туман. В отдельных регионах республики за сутки выпало количество осадков, превышающее месячную норму", – отметили специалисты.

Например, 26 декабря в Костанайской области на метеостанции Карабалык выпало 18 мм, при норме за месяц 20 мм, 28 декабря в Актюбинской области на метеостанции Нура выпало 19 мм при норме за месяц 15 мм, на метеостанции Иргиз - 16 мм, при норме за месяц 14 мм.

В столице самая низкая температура воздуха была зафиксирована 12 декабря и составила -33,2°С, самая высокая температура воздуха отмечалась 26 декабря и составила +4,8°С, в этот день был обновлен рекорд 1996 г. - +3,4°С. Осадков выпало - 61 мм, при норме за месяц 25 мм.