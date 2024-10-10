Карагандинские спасатели эвакуировали 20 путников

Посреди ночи на пульт 112 поступило сообщение от водителя автобуса, о том, что по пути следования «Астана - Шымкент» обнаружена неисправность двигателя и он не может продолжить движение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

ДЧС Карагандинской области на место вызова незамедлительно был направлен автомобиль для перевозки личного состава МЧС.

Обогревшиеся в спецтехнике 20 пассажиров, среди которых был один ребенок, были благополучно эвакуированы в придорожное кафе до приезда резервного автобуса перевозчика.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте, звоните по номеру 112, напомнили в МЧС.