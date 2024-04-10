Всего в эти регионы откомандированы 115 сотрудников департамента по ЧС. Они вместе с остальными будут заготавливать инертный материал, копать траншеи и укреплять дамбы, откачивать талую воду из подтопленных домов и дворов.

Надо сказать, что карагандинцы спешат на помощь не с пустыми руками. Они взяли с собой необходимую спецтехнику, плавсредства и около 30 водооткачивающих агрегатов.

Что касается Карагандинской области, то здесь пик паводка уже прошел. Он наблюдался в конце марта. В эти дни из-за разлива рек Нура и Шерубай-Нура подтопило 41 дом в четырех селах – Кайракты, Аксу, Красная Поляна и Дерипсал. Их жителей вовремя эвакуировали спасатели. В связи с этим в Шетском районе было объявлено ЧС природного характера местного масштаба.

Все эвакуированные уже вернулись в свои села. Завершаются техническое обследование домов и подсчет материального ущерба, причиненного паводком. По словам заместителя акима Карагандинской области Бауржана Асанова, на этой неделе начнется выплата компенсаций. Вместе с тем сельчанам, пострадавшим от последствий паводка, окажут единовременную финансовую помощь в размере 100 МРП, что составляет около 370 тыс. тенге.