Карантин объявили из-за сибирской язвы в поселке в Карагандинской области

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В поселке Топар Карагандинской области обнаружили сибирскую язву, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат населенного пункта.

"На въезде в поселок со стороны города Абая установлен пост для санитарной обработки автомобилей. Для соблюдения карантинных мер второй въезд в поселок со стороны Жартаса временно перекрыт. Также введен запрет на ввоз и вывоз скота и молочной продукции, запрещен забой скота и вывоз с территории кормов и кормовых добавок. Данная мера связана с тем, что в одном из дворов обнаружен локальный случай сибирской язвы", – сообщили в акимате.



Отмечается, что проводятся все необходимые ветеринарные и санитарно- эпидемиологические мероприятия.

"Ситуация находится под контролем уполномоченных служб. Просьба не подаваться панике и не распространять недостоверную информацию", – добавили в акимате.