Каратэ высшей пробы

Спорт
61
Абзал Камбар

В столице Италии завершился второй этап Премьер-лиги по каратэ WKF, ставший бенефисом казахстанской школы. Наши атлеты увезли из Рима три медали, заняв третье общекомандное место в споре с 66 странами.

Главной героиней турнира предсказуемо стала Софья Берульцева (в весе свыше 68 кг). Лидер сборной и призер Олимпиады в финале одолела англичанку Рошель Уолтерс (2:1), оформив второй золотой дубль подряд после недавней победы в Стамбуле (Турция).

Серебро в копилку добавила Асель Канай (до 61 кг). Ее финал против японки Сарары Шимады завершился вничью (3:3), но по качеству наб­ранных очков победу присудили сопернице. Настоящим открытием стал 18-летний дебютант Мирас Абдыкадыр (до 60 кг). Взять бронзу на первом же взрослом турнире такого уровня, вырвав победу у опытного турка Бурака Оздемира (4:3), – это серьезная заявка на лидерство в новом олимпийском цикле.

В итоговом зачете Казахстан пропустил вперед лишь признанных фаворитов – Японию и Италию, которые выставили в два с лишним раза больше бойцов. Следующий этап серии в апреле примет Китай.

#Спорт #каратэ #WKF

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]