Карим Масимов будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Приговор в отношении бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова вступил в законную силу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Фото: Kazpravda.kz

16 июня 2023 года апелляционная инстанция по уголовным делам суда Астаны пересмотрела уголовное дело под грифом «совершенно секретно» по жалобам экс-председателя Комитета национальной безопасности РК Карима Масимова, его бывших заместителей Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова и их защитников.

Напомним, 24 апреля этого года Масимов и Садыкулов были признаны виновными в государственной измене (часть 1 статьи 175 Уголовного кодекса РК), насильственном захвате власти в Казахстане (часть 3 статьи 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (пункт 3 части 4 статьи 362 УК) и осуждены к 18 и 16 годам лишения свободы.

Ергожин получил 15 лет лишения свободы за насильственный захват власти в Казахстане (часть 3 статьи 179 УК) и превышение власти и должностных полномочий (пункт 3 части 4 статьи 362 УК).

Осипов был осужден на 3 года по части 3 статьи 362 УК – превышение власти и должностных полномочий.

Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции Масимову, Садыкулову и Ергожину в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.

«Согласно статье 6 Уголовного кодекса РК, закон, улучшающий положение осужденных, имеет обратную силу и обязателен для применения судами. В соответствии с изменениями, внесенными законодателем в статью 46 УК, вступившими в силу 21 мая 2023 года, лицам, ранее не отбывавшим лишение свободы, осужденным к лишению свободы на срок свыше 2 лет за совершение умышленных преступлений, отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности (независимо от тяжести совершенного преступления)», – пояснили в суде.

В остальной части приговор оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.

#Астана #суд #приговор #Масимов

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