Карин отметил снижение случаев детского суицида в стране

В Акорде под председательством госсоветника Ерлана Карина прошло совещание по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики и предотвращения правонарушений в отношении несовершеннолетних, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Госоветник отметил, что в настоящее время со стороны государства принимается ряд действенных мер по защите детей. В частности, усилен кадровый состав школьных психологов, социальных педагогов и центров психологической поддержки, разработан и внедряется в учебных заведениях QR-код службы «111», системой «Кибернадзор» удаляется вредоносный интернет-контент.

Ерлан Карин подчеркнул, что в результате принятых государством в прошлом году оперативных и стратегических мер наблюдается заметное снижение случаев детского суицида.

В этой связи госсоветник поручил продолжить координацию работы в данном направлении и выработку дальнейших действий по обеспечению безопасности детей.

В мероприятии приняли участие министр просвещения, представители министерств науки и высшего образования, здравоохранения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, внутренних дел, Генпрокуратуры, структурных подразделений АП, а также уполномоченный по правам ребенка.