Карин выступил на конференции в Горно-Алтайске

Госсоветник зачитал приветственное письмо Касым-Жомарта Токаева, адресованное участникам конференции

Фото: akorda.kz

Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин принял участие в работе II Международной научно-практической конференции «Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации», проходящей в городе Горно-Алтайск Республики Алтай Российской Федерации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В работе форума принимают участие историки, тюркологи, алтаисты, археологи, лингвисты Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Туркменистана, Узбекистана.

На открытии конференции Госсоветник зачитал приветственное письмо Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, адресованное участникам конференции. С приветственным словом к участникам конференции также обратились помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский и Государственный секретарь Кыргызской Республики Марат Иманкулов.

В своем выступлении Ерлан Карин подчеркнул, что проведение подобных мероприятий, посвященных исследованию тюркской цивилизации, является важным направлением работы по расширению научных связей. В этом плане особое значение имеет инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о запуске «Трансалтайского диалога», призванного способствовать развитию научно-гуманитарного и экономического сотрудничества в регионе.

Государственный советник также рассказал о состоявшемся в этом году в Казахстане международном фестивале «Алтай – золотая колыбель тюркского мира», который собрал гостей из 11 стран мира.

В заключение своей речи Ерлан Карин поблагодарил организаторов за создание столь важной платформы для конструктивных и открытых научных дискуссий, пожелал всем участникам плодотворной работы и новых достижений.

